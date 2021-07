EEUU | Miami-Dade abandona la búsqueda de sobrevivientes tras hallar 8 cuerpos más

Los equipos de rescate han recuperado otros 8 cuerpos de los escombros del edificio en Surfside, en Miami-Dade, anunciaron este miércoles las autoridades, que han tomado la «difícil decisión» de pasar de la fase de búsqueda y rescate a la de «recuperación de cuerpos».

Con los 8 cuerpos encontrados sin vida se eleva la cuenta provisional a 54 víctimas mortales por el derrumbe parcial del edificio Champlain Towers South, ocurrido el pasado 24 de junio.

En una rueda de prensa, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló también que la cifra de desaparecidos se ubica ahora en 86, mientras que la de personas localizadas se mantiene en 200 con los nuevos reportes.

Asimismo, de los 54 cuerpos recuperados, 33 han sido identificados, precisó la regidora en la conferencia de prensa vespertina en la que anunció que se había tomado «la triste decisión de hacer la transición de búsqueda y rescate a la de recuperación (de cuerpos)».

«Estamos cansados, desgastados en estos momentos. No podemos hacer más para traer a la gente que se ha ido, pero sí identificar a las víctimas y ofrecer un cierre a las familias», señaló Levine Cava visiblemente afectada por la tragedia.

It’s with profound sadness that tonight we transition our operation from search and rescue to search and recovery.

May God bring peace to all whose hearts have been broken, and may He watch over our community in the hard days ahead. pic.twitter.com/EZgyaj78P1

