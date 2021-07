Inteligencia para el éxito: Inspiración para liderar (Humildad un requisito)

HUMILDAD:

UN REQUISITO

IMPRESCINDIBLE.

Lectura: 1 Pedro 5:5.

Uno de los atributos de un líder auténtico es la humildad, característica que no se encuentra entre los dirigentes que son orgullosos. La humildad está mal en­tendida en nuestro medio, pues se le ha tomado peyorativamente. La humildad bien entendida, es aquella cualidad del ser humano que lo lleva a entender cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. La humildad así entendida, no es pensar me­nos de uno mismo, sino es pensar menos en sí mismo y estar dispuestos a destacar lo que hacen los otros integrantes del equipo. De otra parte, el orgullo interrumpe la sana comunicación entre las personas comprometidas con una visión común. Crea barreras de separación entre personas pertenecientes a un mismo cuerpo, ya sea la empresa, la familia, la comunidad en general. El líder orgulloso de sí mismo piensa básicamente en su fama, poder, posición, vanagloria, y no piensa en los demás. En un estudio de investigación llevado a cabo por Jim Collins y que dio origen a su libro «Empresas que sobresalen» destaca dos características del líder auténtico, humildad y firme voluntad, cualidades que no encontraron en aquellas personas que estuvieron en algún momento de sus vidas al comando de empresas que no perduraron o se sostuvieron en el tiempo. La humildad aunada a otras cualidades forma parte del ca­rácter de la persona. De ahí la importancia de seleccionar a los miembros de nuestro equipo, siguiendo el criterio de un firme y sano carácter como premisa para conformar un equipo altamente competitivo.



Para reflexionar: «Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde ¡y no se hagan como que lo saben todo!»

(Romanos 12:16 NBV)



Antonio SanClemente. Bogotá, Colombia.

Apóyanos Compartiendo :