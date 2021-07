Los expertos en huracanes predicen más tormentas para este 2021

Luego de que Elsa pasara a ser el primer huracán de 2021, y la tormenta «E» número 1, en la historia de la cuenca del Atlántico, los pronosticadores de huracanes predicen más tormentas para esta temporada.

El jueves, la Universidad Estatal de Colorado (CSU), difundió un pronóstico actualizado que prevé 20 tormentas con nombre; incluyendo huracanes y cuatro de los más importantes que podrían ser de categoría 3 o superior.

La CSU predijo 18 tormentas con nombre y ocho huracanes, el mes pasado. El informe emitido por la CSU, informa «hemos aumentado nuestro pronóstico ligeramente y seguimos pronosticando una temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico de 2021 por encima del promedio».

Se prevé que las condiciones actuales neutrales de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), se mantengan durante los próximos meses.

Según las temperaturas de la superficie del mar promediadas en la mayor parte del Atlántico tropical están cerca o muy ligeramente por encima de lo que es normal, y gran parte del Atlántico norte subtropical sigue siendo más cálido que lo habitual.

Elsa no pasó tan fuerte por el sur de Florida. Sin embargo, ha ganado fuerza y ha sido destructiva cada vez que sigue avanzando por la costa este de los Estados Unidos. Dejó una persona fallecida en Florida y causó un tornado en la base naval de Georgia.

Algunos investigadores de CSU escribieron, «el desarrollo e intensificación de Elsa en un huracán en el Atlántico tropical también suele presagiar una temporada activa».

También comunicaron que anticipaban «una probabilidad por encima de lo normal, de que grandes huracanes toquen tierra a lo largo de la costa continental de los Estados Unidos y en el Caribe, como es el caso con todas las temporadas de huracanes; se recuerda a los residentes de la costa que solo se necesita un huracán que toque tierra para que sea una temporada activa para ellos. Deben prepararse igual para cada temporada, independientemente de la cantidad de actividad prevista «.

En el 2020 hubo una temporada de huracanes sin precedentes, con 30 tormentas con nombre, que fue la mayor cantidad jamás registrada en el atlántico. Trece de ellos pasaron a ser huracanes, de los cuales 6 fueron de suma importancia. Fue la segunda vez en la historia que se tuvo que usar el alfabeto griego para otorgar los nombres.

Se espera que el estado de Colorado realice una actualización de proyecciones para el mes de agosto, antes del pico de esta temporada de huracanes.

Seasonal #hurricane forecast from @ColoradoStateU increases numbers and calls for active 2021 Atlantic hurricane season. New forecast calls for 20 named storms (including the 5 that have already formed), 9 hurricanes and 4 major (Cat 3+) hurricanes. https://t.co/xbmJEkmawM pic.twitter.com/JdSs7MTGqg

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) July 8, 2021