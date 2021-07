Maduro: No se asombren cuando apliquemos “justicia” contra los que manipularon cifras en primarias del Psuv

Nicolás Maduro amenazó este martes que se aplicaría “justicia” contra los que manipularon cifras en primarias del Psuv, reconociendo que hubo fraudes como se dieron a conocer un día después de la elección de precandidatos del partido chavista. En torno a exigencias de elecciones libres y justas por parte de EEUU, Maduro sostuvo que “no pueden exigir nada” porque a su juicio el tiempo de “colonia se acabó”.

“Hoy el pueblo ve hacia el futuro, ve el estado de bienestar construido en revolución. Debemos sembrar el chavismo de una revolución a otra, Chávez fijo el 2021 para echar las bases profundas. Ustedes son precandidatos porque los eligió el pueblo, y no fue ni que los puso Diosdado ni Maduro a dedo. Grandes medios de comunicación tapan la verdad en torno a nuestro proceso admirable. Estamos procesando algunas denuncias todavía, aunque son muy pocas de gente en algunos municipios que manipularon cifras, y no se asombren de decisiones de justicia en las próximas horas, caiga quien caiga”, expresó Maduro por VTV.

A pesar de reconocer fraudes, aseveró que “es impresionante el poder militar de Venezuela. Tenemos que incrementar cada vez más el poder cívico militar para la soberanía, para el derecho al desarrollo y a la prosperidad. El domingo la transmisión no se la perdió ninguna, ni ninguno, ni ningune (sic) ¿ah Jorge Rodríguez?. Todos los ciudadanos del país podrán participar el 8 de agosto en las primarias abiertas del Psuv. A las Ubch nadie las manipula. Ningún partido político en Venezuela tiene un sistema tan democrático e inclusivo como el Psuv”.

“El año 2021 debe ser de la consolidación de nuestro camino. Hemos enfrentado la pandemia y la seguimos enfrentando, en julio, agosto y septiembre aceleraremos la vacunación masiva. Para el 30 de septiembre debemos vacunar el 70% de la población. Y que luego venga el regreso seguro a clases, regreso de estudiantes y maestros. Dijimos que el 2021 era el año que Chávez dijo y pensamos en las megaelecciones para que el pueblo resurja con fuerza con el liderazgo real de la revolución”, agregó.

Maduro señaló que “hay gente que llega al poder y se olvida del pueblo, solamente buscan las bases cuando van a buscar un voto, pero eso no puede ser. Al firmar el compromiso que leyó Cabello ustedes renuncian a los falsos principios de los burgueses, deben gobernar junto al pueblo y no junto a grupos que le quitan el poder al pueblo. El 8 de agosto debe ganar la revolución, la democracia directa. Debe ganar una, o uno, o une (sic) como dice Jorge Rodríguez”.

“Siempre que hacemos primarias quedan heridas, y después no participan nunca más y llaman a abstención. Desde la derecha buscan desmoralizar, confundir, tratan de crear divisiones en las bases nuestras. (…) Yo les digo al Gobierno de EEUU y gobiernos del mundo que no se metan en asuntos internos en Venezuela, que nosotros no nos metemos en sus desastres de elecciones. Venezuela tiene el mejor sistema electoral más comprobable del mundo”, acotó

Finalmente, Nicolás Maduro dijo que “el pueblo está esperando soluciones de verdad a problemas de alimentación, de servicios públicos, de transporte, son problemas reales. Debemos ir a propuestas nuevas de acción de Gobierno. En el año 2021 se están cumpliendo las profecías de Chávez, el 21N nuestra patria se juega su destino. Si la oposición gana el 21N vendría una nueva etapa de desestabilización. (…) EEUU no puede exigir nada, el tiempo de colonia se acabó hace tiempo”.