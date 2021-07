Maestros jubilados buscan alternativas ante bajos salarios: “¿Qué hago yo con 4 millones?”

Docentes y maestros jubilados se han visto en la necesidad de buscar diferentes alternativas laborales para sobrevivir, ante los salarios “de hambre” que perciben, reportó RCR.

Carolina de García, maestra jubilada señaló que “el trabajo no deshonra”, y se ve en la obligación de trabajar ligando latas en su casa para una empresa del ramo de la pintura, ya que su sueldo como educadora no le alcanza.

“Nace de la necesidad que tengo como docente jubilada después de trabajar 26 años sirviéndole a mi país y al estado Miranda. Me llegó la necesidad de hacer esto que no me deshonra para nada porque es un trabajo con el que me ayudo y ayudo a mi familia. Estoy esmerilando, etiquetando, lo estoy haciendo desde mi casa, esto por la necesidad que tenía”, expresó de García.

La educadora señala que por el ministerio de Educación cobra quincenalmente Bs 4.000.000, “¿Qué hago yo con los 4 millones?, recargo el teléfono mío y de mi hija. No me da para más, entonces me vi en esta necesidad, que gracias a Dios me dieron la oportunidad y a su vez yo le di la oportunidad a otras cinco personas más que están conmigo haciendo este trabajo”.

“El trabajo no deshonra a nadie a pesar de que soy licencia en educación con postgrado, licenciatura y postgrado, y nunca me vi haciendo esto. Siempre me vi en mi parte educativa, pero bueno, cuando toca, toca. No me deshonra para nada y aquí estoy y ojalá que Dios quiera y esta situación país se pudiera solucionar”, concluyó.