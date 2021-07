Margariteños protestan en Corpoelec por constantes apagones

Neoespartanos se apostaron a las afueras de Corpoelec en Pampatar, municipio Maneiro en reclamo por los constantes apagones eléctricos que padecen los residentes de las islas de Margarita y Coche.

Al grito de “Basta de apagones” los ciudadanos manifestaron en rechazo de frecuentes cortes eléctricos que se registran diariamente en la entidad.

Rhinia Medina, miembro de la sociedad civil, afirmó que todos los días se presentan fallas eléctricas que ocasionan daños en electrodomésticos y los alimentos se descomponen por las fluctuaciones.

“Ya estamos cansados de cuatro y cinco horas sin luz diariamente. No puede ser que no se pongan la mano en el corazón y no hagan una reestructuración del sistema eléctrico de Nueva Esparta”.

Pañitos de agua caliente

Medina acotó que a las plantas eléctricas y el cableado solo se le han aplicado pañitos de agua caliente que no resuelven nada.

“Solicitamos que haya arreglo del sistema eléctrico y de todos los servicios públicos en Nueva Esparta”.

Por su parte, José Belo, miembro del Frente Amplio insular, denunció que en la entidad existe una grave situación con los servicios públicos y puso a la isla de Coche como ejemplo ya que tiene 40 días sin suministro de agua.

“Los servicios están colapsados. La corrupción ha causado que tengamos instalaciones abandonadas y desmanteladas. Tenemos racionamientos de más de cinco horas. Ya basta. Si son tan inútiles renuncien y den paso a personas que quieren un cambio y prosperidad para el país”.

