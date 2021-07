Chile | «Todos somos hijos de la Pachamama»: Claux, el famoso youtuber de Antofagasta que muestra la cultura e historia de la región

Claudio Retamales, más conocido como Claux, es un reconocido youtuber, que semanalmente le muestra al mundo lugares interesantes e históricos, promoviendo la cultura de la región de Antofagasta y el país.

Con 26 años, el antofagastino trabaja como Electrónico en telecomunicaciones, y durante sus tiempos libres, se dedica a viajar, grabar, editar y planificar videos para su canal de YouTube Claux.7, donde muestra distintos lugares de Chile, pero por sobre todo de la Perla del Norte, acumulando en la plataforma 194.000 subscriptores.

“Mi idea era que todos conocieran Antofagasta y se sacaran esa idea de la cabeza de que Antofagasta es feo“

Conversando con Claux, sobre sus inicios, nos comenta que la idea “nació al principio por aburrimiento, porque me aburría mucho entonces salía a recorrer la ciudad y mostrarle al mundo, porque YouTube se expande al mundo, entonces la idea mía era que todos conocieran Antofagasta y se sacaran esa idea de la cabeza de que Antofagasta es feo, de que el desierto es aburrido, de que no hay nada interesante y así atraer más gente para que conozca esta linda ciudad”. Posteriormente, con el alcance de sus videos su “objetivo principal después fue ir culturizando a la gente” mostrando la historia de la región, la cual considera, tiene mucho que contar.

El youtuber, reflexionó sobre el día en que se dio cuenta lo que estaba logrando con las personas, “uno ve números cómo va creciendo, pero en el computador, hasta que la primera vez fue en el mall de Antofagasta que me saludó una señora y dije ¡Oh que bacán, la señora me saludó!, y que bueno que vea mis videos, o sea me sentí súper bien y después con el tiempo eso se fue multiplicando con más personas y ahora cuando de repente salgo a la calle, hay hartas personas que me saludan, que ven mis videos, que me dan gracias y la verdad es que yo le doy las gracias a ellos, porque mis videos gracias a ellos lo sigo haciendo, ya que me motivan a seguir”.

“Estuve detenido prácticamente como dos meses sin poder subir videos, pero después volví a ser constante”

Claux, mostrando su libro.

Claux, nos cuenta que la llegada de la pandemia no le afectó tanto, incluso le ha ayudado de cierto modo, ya que según cree, las cuarentenas han fomentado que las personas vean más sus videos. Sin embargo, la vez que se atravesó un gran periodo de cuarentena, le complicó el hecho de no poder salir a grabar, ya que de hacerlo, podía dar un mal ejemplo. “Estuve detenido prácticamente como dos meses sin poder subir videos, pero después volví a ser constante”, comentó.

Pero el hecho de estar en cuarentena y sin grabar, no detuvo las ganas de continuar culturizando a la ciudadanía. Producto del “aburrimiento”, comenzó a escribir su primer libro “Mi vida de youtuber: En el norte de Chile”. “La primera vez que lo lancé, se demoró como cuatro días en venderse todos los libros que tenía y luego mandé a pedir más, y ahora, hace poquito (…), me llegaron cerca de 200 libros, y se vendieron en el primer día, así que buenísimo, porque la gente me apoya muchísimo, me deja bastante feliz”.

“Gente de otros continentes, de África, de Europa de Norteamérica, de Asia, me dicen que nunca han visto algo así similar”

Captura de pantalla – video de Cementerio de Pisagua

Al preguntarle sobre los lugares que más impresión le han causado, nos relató que uno de ellos fue el cementerio de Pampa Unión, “uno porque están los cajones encima, están los cajones abiertos, están, lamentablemente, profanados por personas inescrupulosas y también porque el desierto, la sal, el calor ha hecho de lo suyo también en las tumbas de las personas, hay personas que se ven ahí momificadas, se les ve las uñas, el pelo, es de verdad impactante y son cosas que uno pensaría que son normales en otras partes del planeta, pero me doy cuenta con los comentarios en YouTube, y gente de otros continentes, de África, de Europa de Norteamérica, de Asia, me dicen que nunca han visto algo así similar (…), doy 99% de confirmado que es algo único en el planeta y lo tenemos aquí en Antofagasta”.

Otro lugar es el cementerio de Pisagua, que si bien no queda en Antofagasta, causó reflexión en el joven, quien indicó “un cementerio tan grande a la orilla del mar y tan antiguo y prácticamente desapareciendo, ahí nos damos cuenta que al final el ser humano no es nada, somos solamente un paso por la tierra, y tarde o temprano vamos a desaparecer”.

“No te puedes encontrar con un lugar como ese, es súper simple, es gratis, pero hay que cuidarlo”

Sobre su lugar favorito, nuestro entrevistado confiesa que es Quebrada Carrizo, ya que “cuando vienen familiares siempre los llevo para allá, porque encuentro que es un lugar súper bonito, que está muy cerca de Antofagasta (…) es diferente y en otras partes de Chile no te puedes encontrar con un lugar como ese, es súper simple, es gratis, pero hay que cuidarlo”.

Agregando que, al igual que este, hay sitios hermosos que lamentablemente se ven perjudicados por la falta de cultura en Chile, expresando “cuando mostré la Quebrada Carrizo, aquí en Antofagasta no mucha gente la conocía, pero ahora mucha gente la conoce (…) han ido rayando, al final no es si es bueno o es malo que muestre algunos lugares, porque hay muchas personas que no tienen cultura y lo único que saben es ir a destruir, rayar o ir a llenar de basura“.

“Todos somos hijos de la Pachamama, todos somos hijos del mundo”

Por otro lado, en sus videos podemos ver que Claux le habla a sus televidentes tratándolos de “hijos de la Pachamama“, por lo mismo, quisimos saber si esta frase tenía algún significado personal para él, quien nos confesó que “la verdad, me nació no más, no es que haya sido una palabra rebuscada, sino que me nació y lo digo más que nada porque encuentro que todos somos hijos de la Tierra, todos somos hijos del mundo, todos somos iguales, (…) todos somos hijos de la Pachamama, todos somos hijos del mundo”.

“Si tuviese mas plata o menos plata, igual seguiría haciendo lo mismo, porque me gusta”

El viajar para poder plasmarlo en un video, es algo que sin duda le deja un gran costo al joven, pese a esto, disfruta mucho hacerlo. “Yo disfruto grabar y conocer y mostrar historia. Si tuviese más plata o menos plata, igual seguiría haciendo lo mismo porque me gusta y ahora tengo patreon (www.patreon.com/claux7) donde la gente, los subscriptores pueden ayudar, si es que quieren, pueden aportar”.

Isla Santa María – Claux junto a sus amigos, quienes en algunas ocasiones, lo acompañan.

Además, el dinero puede servirle para su nueva inversión, ya que, como señala, él está pensando en comprar un auto, añadiendo “al no tener auto, a veces tengo que arrendar por el día y eso sale caro. Ojalá salga todo bien y pueda tener el “pachamovil”, porque con el voy a poder hacer mucho más videos y viajar a lugares más lejanos”.

Finalmente, sobre sus proyectos a futuro adelantó que “me gustaría a fin de año o quizás para el próximo año comenzar a grabar por todo Chile, comenzar desde Arica y pasar por cada poblado mostrando su historia, su cultura, para que la gente conozca, esa es la idea principal, que la gente conozca su propia historia y también conozca lugares diferentes como para visitar y no solamente la gente en Chile sino también en todo Sudamérica y en el mundo”.