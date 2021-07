Jrue Holiday le da un tapón a Devin Booker al estilo Lebron James

El jugador de los Milwaukee Bucks, Jrue Holiday pudo darle un tapón a Devin Booker al estilo Lebron James en las finales de la NBA.

Jrue Holiday no es un jugador del equipo All-Defensive por 3 veces por nada. En el Juego 2 contra los Phoenix Suns el jueves, el base armador de los Milwaukee Bucks le dio un tapón nivel Dios a Devin Booker, uno que recuerda al tapón jamás olvidado de LeBron James sobre Andre Iguodala hace algunos años.

Devin Booker tenía un camino totalmente solo hacia el aro, o al menos pensó que sí. Holiday salió de la nada para aplastar el intento de volcada de Book de manera enfática.

Jrue Holiday swats Booker at the rim, but Ayton is there to clean it up 🔨

