¿Cómo explicar a los niños lo que ocurre en la Cota 905?

Caracas.- Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap, aportó en una entrevista concedida a El Pitazo cuál es la mejor forma de explicar a los niños todo lo que está ocurriendo en Caracas desde la tarde del 7 de julio, cuando integrantes de bandas armadas del oeste de la ciudad arremetieron contra funcionarios de seguridad del Estado, en un tiroteo que cesó en la madrugada del 9 de julio.

El también coordinador del servicio de atención psicológica de Cecodap, Crecer sin Violencia, explica este 10 de julio que antes de hablar con los niños y adolescentes sobre los hechos, es importante que el padre o representante sepa qué es lo que ellos están entendiendo, pues asegura que se debe partir de la idea de que los niños crean su propia perspectiva según lo ven y escuchan.

Una vez pasado ese punto, Saraiba indica que hay tres opciones. La primera es en la que hay distorsiones, en ese caso se les debe explicar con mucho tacto qué es lo que sí ocurre y qué no. La segunda, es cuando el niño interpreta lo adecuado: si esto ocurre, se valida la información. La tercera opción es que el niño sabe qué ocurre pero tiene vacíos. Si ese caso se da, el padre debe llenar dichos vacíos.

«El nivel de detalle de la explicación va a depender del desarrollo de cada niño«, señala el psicólogo Saraiba.

El coordinador adjunto de Cecodap recomienda, por otro lado, no construir una ficción en torno a lo que está sucediendo. Aconseja hablarle con claridad al infante. «Ofrecer información no solamente con lo que está pasando si no lo que esperamos de ellos. Es importante que el niño se forme un ideal en contexto para que entiendan la importancia de que él se puede lastimar o herir«.

Asimismo dice que la importancia de los videojuegos es una posibilidad para explicarles a los niños de una forma diferente el tema de los enfrentamientos. Afirma que el padre o representante puede entablar una conversación con su hijo de manera amena sobre por qué está ocurriendo el tiroteo en el juego y preguntar si el conflicto se puede resolver de otra manera.

En el caso de los adolescentes

Para los adolescentes es una oportunidad para cuestionar modelos y referentes negativos, según Saraiba. A su juicio, es una oportunidad para explicar cómo las bandas delictivas pueden causar daños a personas inocentes. Señala que así se promueve la reflexión, pues comenta que muchos adolescentes ven a estas organizaciones delictivas como algo positivo porque ganan dinero. «La situación da para desmontar las figuras de los pranes«, indica el psicólogo.

Saraiba considera que tras los enfrentamientos se pueden extraer reflexiones y que las personas no se queden solo con el saldo traumático de la violencia. «Es una oportunidad para reflexionar y revisar«, recalcó.

Yoselin GonzálezGran Caracas