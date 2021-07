España | «¡Yo voy a comer lo que me salga de los cojones!»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sobre la polémica del consumo de carne abierta por el ministro Alberto Garzón, dijo que hoy comenzaba a decir lo mismo que había descrito en su columna de La Razón «Garzón es un tipo que por otra parte me cae francamente bien, desde el punto de vista personal es bastante afable, pero yo se lo digo ministro, yo voy a comer… ¡lo que me salga de los cojones!». Por otra parte, Inda adujo sobre la polémica «qué es esto de que un ministro diga lo que tenemos que comer o no comer, que se preocupa por mi salud. Preocúpate de la tuya Garzón, de la mía ya me preocupo yo».

En este sentido Inda señaló con referencia a Garzón que «estas salidas de pata de banco perjudican y estigmatizan a un sector que factura 42.000 millones de euros al año y da trabajo a 900.000 personas. Nos vamos a cargar a este sector».