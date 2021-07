Nelson, el abuelo carupanero que quiere reconstruir su casa tras un incendio

1226873

Carúpano.- Nelson observaba con asombro los restos de la que fue su vivienda. El pasado 3 de julio, un incendio de media hora consumió la casa de zinc y de madera que construyó hace 13 años, en el sector La Ceiba 1 de San Martín en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre. “Lo perdí todo”, dijo lamentándose.

Nelson Antonio Figueras tiene 65 años de edad y hoy necesita ayuda. La pide no solo a las autoridades gubernamentales sino a todas aquellas personas que deseen apoyarlo en la construcción de una nueva casa en la que, además, puedan vivir de nuevo su sobrina junto a sus tres hijas.

“Sólo tengo la ropa que tenía puesta ese día. Ahora, cómo compro un televisor, una nevera, la cocina y el colchón si el dinero no me alcanza. No puedo irme de aquí, porque aquí tengo mi conuco. Así que me quedaré durmiendo a la intemperie”, contó a El Pitazo este jueves 8 de julio.

Nelson, de contextura delgada, moreno y ágil para hablar, se dedica a la siembra desde hace 10 años. Este es su único sustento, con lo que vende compra alimentos, medicinas y lo que necesite. Antes limpiaba patios de casas, pero dejó el oficio porque la gente no tenía dinero para pagarle y a veces sólo le daban algo de alimento como forma de pago.

El incendio

La casa de Nelson se quemó durante el día. Ese 3 de julio salió de su casa para comer con un familiar; 10 minutos después, un vecino lo llamó para informarle sobre el incendio. Las llamas fueron apagadas por habitantes y bomberos que asistieron al ser notificados de que el fuego se extendía hacia los patios de otras viviendas.

“No entiendo cómo se quemó tan rápido. Aquí hay muchos apagones y el cable que viene de la calle se quemó totalmente. Los vecinos me dicen que es un cortocircuito”, explicó. En Carúpano desde hace dos meses hay apagones de hasta cinco horas; voceros de la Corporación Eléctrica Nacional explican que se deben a mantenimiento en los circuitos. Al día, hasta 10 sectores reportan fluctuaciones del servicio eléctrico.

Foto: Yesenia García

