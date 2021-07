Vicente Brito: A pesar de lo que dice, el gobierno continúa con su modelo estatista

Los indicadores sociales de mayor impacto en la población – desempleo, niveles de pobreza y pérdida del poder adquisitivo – no han mejorado como prometió el oficialismo a principio de año tras la implementación de una serie de iniciativas. Así lo afirma el Presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito.

«Tras los los primeros seis meses del año, los números reflejan una situación angustiosa para los venezolanos. Continúa la caída del producto interno bruto; cierre de empresas; pérdida de puestos de trabajo; una hiperinflación que se acerca al 2.500%, elevados niveles de desempleo. Estos indicadores sociales están ubicados dentro de los más altos en el mundo».

La caída de estos indicadores, agrega Brito, es consecuencia de la «continua disminución de la actividad económica en los sectores generadores de empleo: agricultura, turismo, construcción, industria, petróleo y pecuario. Se estima que entre 250 mil y 400 mil puestos de trabajo se perdieron por la reducción de la actividad económica en este primer semestre del 2021».

El ex presidente de Fedecámaras recordó que la dolarización, por sí sola, no es suficiente para lograr la recuperación de la actividad económica. «Lo que sí se observa es un aumento de las importaciones para cubrir el consumo nacional el cual se duplicó en un año. Pero estas importaciones se hacen a precios internacionales, teniendo el consumidor que adquirirlos en la mayoría de los casos por encima del precio que tenía el producto nacional. Y, de hecho, se observa un aumento de los precios en dólares observado en este primer semestre 2021 de buena parte de las importaciones no solo de productos terminados sino también de materia prima importada para ser procesada por la agroindustria nacional».

Para Brito no se observa la voluntad política del gobierno de Nicolás Maduro para lograr soluciones a la crisis social. «En su lugar quiere seguir sosteniendo un modelo estatista limitativo de la actividad privada, modelo que no solo es responsable de la caída de la producción nacional sino también de las desmejoras sociales que afectan a los venezolanos».