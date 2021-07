España | última hora de la vacuna de la covid, la variante delta y las restricciones

09:46 Córdoba, Granada y Málaga capital y 185 municipios más, en riesgo extremo

Andalucía mantiene 188 municipios en situación de «riesgo extremo» por superar los 250 casos de coronavirus Covid-19 confirmados en los últimos 14 días nueve semanas después del fin del estado de alarma, entre los que figuran tres capitales de provincia –Granada, Jaén y Málaga–, y una ciudad de más de 100.000 habitantes, Marbella (Málaga). En total, son 75 localidades más en «riesgo extremo» por Covid de las que había hace siete días.

Además, 17 de esos 188 municipios en situación de «riesgo extremo» repartidos entre las ocho provincias superan la tasa de 1.000 casos en las últimas dos semanas, aunque sólo dos de ellos superan los 5.000 habitantes de población; en concreto, Conil de la Frontera (Cádiz) y Peal de Becerro (Jaén).

09:00 La Guardia Civil disuelve varias aglomeraciones nocturnas con cientos de personas en Fuerteventura

El Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Compañía de Puerto del Rosario, con la colaboración de la Policía Local de La Oliva, ha procedido la pasada madrugada a la disolución de dos aglomeraciones multitudinarias en Corralejo, así como de varias fiestas en domicilios de la localidad.

Se trata de un servicio de prevención de la delincuencia y orden público en la localidad de Corralejo llevado a cabo en coordinación con Policía Local y cuatro vigilantes de seguridad contratados por el Ayuntamiento, con el objetivo de hacer cumplir las medidas de prevención establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Repuntan los contagios entre los jóvenes

La vacunación sigue adelante pero más lenta de lo previsto. Aun estamos lejos de alcanzar la ansiada inmunidad de grupo y, además, la relajación de las medidas en casi todas las comunidades autónomas ha hecho que los contagios entre los más jóvenes se disparen, sobre todo, entre los de 20 a 29 años. La incidencia acumulada de este grupo triplica la media nacional. Es por esto que comunidades como Asturias o la Comunidad Valenciana ya han anunciado el cierre del ocio nocturno.

20:15 Galicia no notifica fallecidos con coronavirus por tercer día consecutivo

La Consejería de Sanidad no ha notificado fallecidos con coronavirus este sábado, por lo que es el tercer día consecutivo sin nuevas víctimas. De este modo, el total de muertos con covid desde el inicio de la pandemia se mantiene en 2.439 en Galicia.

Una mujer de 38 años que estaba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) fue el último óbito comunicado -el miércoles- en relación con la pandemia por parte de la Xunta.

Fue la quinta víctima de la pandemia en Galicia que tiene menos de 40 años. Esta mujer presentaba patologías previas.

19:50 Madrid registra un fallecimiento por covid y 2.322 nuevos contagios

La Comunidad de Madrid ha registrado este sábado un fallecimiento por coronavirus en los hospitales, frente a los dos de ayer, y una subida de los nuevos positivos con 2.322 hoy frente a 2.274 el viernes, con un ligero incremento de los pacientes hospitalizados en planta.

Los nuevos positivos aumentan más del doble respecto a una semana antes, ya que el sábado 3 de julio fueron 1.013, según el informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad.

Asimismo, la presión hospitalaria aumenta ligeramente con 283 pacientes en planta, frente a 276 ayer, aunque los ingresados en UCI bajan a 108 hoy, tres menos que el viernes. De los nuevos contagios notificados este sábado, 283 corresponden a las últimas veinticuatro horas.

19:25 La Comunidad Valenciana registra 1.781 nuevos contagios, la mayoría en la provincia de Valencia

La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado 1.781 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, de los que 1.272 se corresponden a la provincia de Valencia.

De esta forma, los últimos contagios sitúan la cifra total de positivos en 417.037 personas.

Por provincias, 162 nuevos positivos se han registrado en Castellón (42.926 en total); 347 en Alicante (152.135 en total); y 1.272 en Valencia, (221.974 en total). El total de casos no asignados se mantiene en dos.

19:00 Los contagios en Canarias bajan a 430 nuevos casos tras dos días batiendo récords

Canarias ha registrado 430 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 64.782 con 5.145 activos, de los cuales 39 están ingresados en UCI y 225 permanecen hospitalizados, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Asimismo, el Archipiélago encadena una jornada más sin fallecidos por COVID-19, por lo que el total de fallecimientos en las Islas desde el inicio de la pandemia se mantiene en 791, de los cuales 441 han sido en Tenerife; 276 en Gran Canaria; 49 en Lanzarote; 13 en Fuerteventura; 7 en La Palma; 4 en El Hierro, y 1 en La Gomera.

18:50 Extremadura notifica una muerte tras 20 días sin fallecimientos y un incremento de casos hasta los 365

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 365 casos positivos de Covid-19 confirmados, en lo que supone un nuevo ascenso frente a los 305 de este pasado viernes.

Después de veinte días sin notificar fallecidos por Covid-19, Extremadura contabiliza a su víctima 1.769 desde el inicio de la pandemia, una mujer de 84 años de Badajoz.

En los hospitales extremeños hay dos personas menos ingresadas que en la jornada anterior, con un total de 22, dos de ellas en las UCI, cifra que no varía. Asimismo, se han dado 64 altas, lo que equivale a un total de 76.739.

18:40 Andalucía se sitúa en riesgo extremo al pasar su tasa de 250, suma 2.693 casos y un fallecido

Andalucía ha registrado este sábado 10 de julio un total de 2.693 casos, mayor cifra un sábado desde la del 3 de abril (3.864), según el parte diario de la Junta sobre la enfermedad, que contabiliza un fallecido, inferior a los tres del viernes y a los cinco del sábado pasado.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha aumentado por décimo día consecutivo y se sitúa en 259,2 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 16,2 puntos más en un día y 78,6 puntos más en una semana.

De esta forma, la región se encuentra en situación de «riesgo extremo» por superar los 250 casos de coronavirus confirmados en los últimos 14 días.

18:30 La Región de Murcia notifica 286 casos positivos de Covid-19 y ningún fallecido en las últimas 24 horas

La Región de Murcia ha registrado 286 nuevos casos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecido por esta causa, según ha informado la Consejería de Salud.

Así, la cifra de decesos notificados se mantiene en 1.608. De los 286 nuevos casos, 84 corresponden al municipio de Murcia, 44 a Cartagena, 17 a Mazarrón y Molina de Segura, 15 a Torre Pacheco, 14 a Yecla, 7 a Lorca, 6 a Alcantarilla y Alhama de Murcia, 5 a Totana y La Unión.

18:15 Los contagios siguen subiendo en el País Vasco con 737 nuevos casos

El País Vasco ha registrado este pasado viernes 737 nuevos casos de covid-19, lo que supone 34 más que el día anterior y una tasa de positivos respecto a las pruebas diagnósticas que se eleva al 7,9%, tres décimas más. En los hospitales vascos han ingresado 23 personas, cuatro menos que en el anterior recuento y siguen permaneciendo 28 pacientes en las UCIs.

Según los datos del boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, durante la pasada jornada se han realizado 9.384 pruebas diagnósticas frente a las 9.190 anteriores, con 737 resultados positivos, de manera que siguen aumentando los contagios en País Vasco.

18:10 Biosensores para detectar virus en 20 minutos y recubrimientos antiCovid para evitar nuevos brotes

El cierre de las aulas, centros de día, oficinas, alojamientos turísticos, restauración y locales de ocio con motivo de la Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de disponer de soluciones tecnológicas que alerten de manera temprana de la presencia de patógenos graves como el Sars-CoV-2, ya sea en aire, agua o superficies, para evitar así la nuevos contagios, «prevenir brotes» e incluso futuras pandemias.

En este escenario, el centro tecnológico ITENE, integrado en la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), ha creado un dispositivo portátil capaz de detectar el virus en el ambiente en espacios cerrados en 20 minutos y ha desarrollado recubrimientos con actividad viricida que repelen su presencia en superficies.

18:00 Malta cerrará sus fronteras a los no vacunados de Covid-19

Malta ha tomad0 una dura decisión que es cerrar sus fronteras a los viajeros que quieran entrar al país a partir del próximo miércoles, salvo que estén completamente vacunados del Covid-19, según anunció el viernes el ministro de Salud maltés, Chris Fearne. “Seremos el primer país de la UE en hacerlo, pero necesitamos proteger a nuestra sociedad”.

17:50 La Rioja suma 96 casos activos en 24 horas y se sitúa en 613

La Rioja sigue disparando sus casos activos por coronavirus y, en apenas 24 horas ha sumado 96 más, según ha actualizado este sábado el Gobierno regional. Con este aumento, la comunidad cuenta con 613 casos frente a los 517 de ayer.

Por su parte, y a la espera de la actualización de datos relacionados con la IA, fallecidos u hospitalizados, recordamos que ayer, viernes, la incidencia acumulada a 14 días se encontraba en 195,67 casos por cada 100.000 habitantes. Además había 18 personas ingresadas por la enfermedad, 4 de ellas en la UCI.

17:40 Galicia suma 655 nuevos contagios de covid en un día y los casos activos ya superan los 4.000

Los nuevos contagios de covid-19 detectados en un solo día se han vuelto a disparar en Galicia hasta situarse en los 655, en niveles inéditos desde la tercera ola de la pandemia en febrero. Así, los casos activos de la enfermedad han aumentado hasta los 4.168, casi medio millar más que hace un día.

Mientras tanto, en los que respecta a la presión hospitalaria, se ha reducido ligeramente en las últimas horas, hasta el global de 59 ingresados -uno menos que 24 horas atrás-, de acuerdo con los datos publicados este sábado por la Consejería de Sanidad, actualizados a las 18:00 horas del viernes.

17:30 Cataluña registra 8.402 casos y dos muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este sábado 771.908 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -710.409 con una prueba PCR o test de antígenos-, 8.402 más que en el recuento del viernes, informa la Consejería de Salud de la Generalitat.

El total de fallecidos se sitúa en 22.282, dos más que los registrados el viernes: 14.183 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.184 en domicilio y 2.349 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 788, que son 71 más que en el último recuento.

17:15 Continúa el aumento de contagios en Aragón, con 784 nuevos casos en las últimas 24 horas

Aragón ha registrado un total de 784 nuevos casos de coronavirus, 49 más que en la jornada anterior, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno autonómico para este viernes, 9 de julio. Además, no se ha contabilizado ningún fallecido y 115 recuperados.

En la provincia de Zaragoza, se han registrado 572 casos y 78 altas epidemiológicas; en Huesca 115 contagios y 5 recuperaciones, y en Teruel 84 casos y 15 altas.

Por zonas de salud, en Teruel Centro se han notificado 25 positivos, 22 en Zalfonada-Picarral, 20 en Avenida Cataluña-La Jota, Delicias Sur y Sagasta-Ruiseñores, 19 en Torrero-La Paz, 17 en Tarazona, y 16 en Actur Oeste, María de Huerva y Fuentes de Ebro.

17:10 Cantabria registra un descenso de ingresados y de casos, con 217 nuevos, dentro de su tendencia al alza

Cantabria ha registrado por primera vez tras varios días con tendencia creciente un descenso de los casos de coronavirus con 217 nuevos, después de que los datos de este jueves mostraran un récord de contagios desde que irrumpió la pandemia, con 358.

Así, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días sigue subiendo y es de 458 casos por cada 100.000 habitantes, 20 casos más que el miércoles; mientras que a siete días baja a 277 casos, 4 menos.

09:47 Entran en vigor en Galicia las normas que endurecen la vigilancia del botellón

A las 00.00 horas de este sábado han entrado en vigor las nuevas medidas derivadas de la situación epidemiológica, fundamentalmente el endurecimiento de las normas para controlar el botellón, con el cierre de parques y playas en las que se realizan estas actividades de consumo o hay aglomeraciones, y la obligación de presentar una prueba PCR negativa para entrar en locales de ocio en los ayuntamientos de nivel medio.

Desde la medianoche de este sábado, estarán en nivel medio los municipios de Pontevedra, Orense (uno de los que sube de nivel), Culleredo (sube), Ribadavia, Barbadás, Poio, Marín (sube), Redondela (sube), Salceda de Caselas (sube) y Caldas de Reis (sube).

09:25 Sánchez recibe la segunda dosis de la vacuna contra la Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes por la tarde la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, tres semanas después de que el jefe del Ejecutivo recibiera la primera en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

En un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez ha querido destacar además que el proceso de vacunación «avanza con éxito» en España por el «gran trabajo de los profesionales y el compromiso de la ciudadanía». En este contexto, ha pedido «prudencia» a la población para «derrotar completamente al virus».

09:00 Los últimos datos de Sanidad: 21.879 casos y 6 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 21.879 nuevos casos de COVID-19, 10.787 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 316,17, frente a 277,90 del jueves.

En el informe de este viernes se han añadido seis nuevos fallecimientos, en comparación con 28 el viernes pasado.

Un ‘finde’ con la variante Delta como preocupación

Ya es sábado y lo que más preocupa en cuanto a la pandemia del coronavirus es el avance imparable de la variante inda por nuestro país. Los datos muestran que podría llegar a ser dominante en unas semanas, y es mucho más contagiosa. A pesar de que los contagios no paran de crecer, los datos de muertes e ingresos en UCI no han subido.

22:10 Países Bajos impone de nuevo medidas contra el coronavirus tras el repunte de casos

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado este viernes una serie de medidas para tratar de controlar el coronavirus, tras el repunte de casos que se ha registrado en los últimos días y apenas dos semanas después de que se relajaran las restricciones.

Junto al ministro de Salud holandés, Hugo de Jonge, Rutte ha indicado que el número de contagios en el país se ha incrementado «más rápido de lo previsto» y, aunque de momento este repunte no está afectando a la población más vulnerable ni a la presión hospitalaria, el Gobierno está «preocupado», al no poder descartar que haya más hospitalizaciones en los próximos días.

21:25 Sánchez recibe la segunda dosis de la vacuna contra la Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes por la tarde la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, tres semanas después de que el jefe del Ejecutivo recibiera la primera en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

En un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez ha querido destacar además que el proceso de vacunación «avanza con éxito» en España por el «gran trabajo de los profesionales y el compromiso de la ciudadanía». En este contexto, ha pedido «prudencia» a la población para «derrotar completamente al virus».

20:55 Galicia no notifica fallecidos con coronavirus por segundo día consecutivo

La Consejería de Sanidad no ha notificado fallecidos con coronavirus este viernes, por lo que es el segundo día consecutivo sin nuevas víctimas. De este modo, el total de muertos con covid desde el inicio de la pandemia se mantiene en 2.439 en Galicia.

Una mujer de 38 años que estaba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) fue el último óbito comunicado -el miércoles- en relación con la pandemia por parte de la Xunta.

Fue la quinta víctima de la pandemia en Galicia que tiene menos de 40 años. Esta mujer presentaba patologías previas.

19:40 La vacuna CoronaVac ofrece un 83,5% de protección contra COVID sintomática y un 100% contra hospitalización

Un nuevo estudio presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas y publicado en la revista ‘The Lancet’ ha mostrado que la vacuna china ‘CoronaVac’, es segura y eficaz para prevenir la COVID-19 sintomática.

Estos resultados provisionales de un ensayo de fase 3 realizado en Turquía revelaron que la vacuna ofrece una protección del 83,5 por ciento contra las infecciones sintomáticas tras dos dosis y es 100 por ciento eficaz contra la hospitalización. Los efectos adversos fueron principalmente leves y se resolvieron en un día.

19:05 Sanidad notifica 21.879 casos y 6 muertes, mientras la incidencia sube a 316

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 21.879 nuevos casos de COVID-19, 10.787 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 12.563 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.937.192 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 316,17, frente a 277,90 de ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 150.027 positivos.

18:55 Cuatro comunidades tienen al 50 % de su población inmunizada contra la covid

España se aproxima a los 21 millones de inmunizados, más del 44 % de la población total, con cuatro comunidades (Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura) que ya tienen a más del 50 % de sus ciudadanos con la protección completa de las vacunas contra la covid-19

Según datos del Ministerio de Sanidad, en el último día han sido pinchados 688.005 antídotos, de forma que el número total de personas con la pauta completa sube a 20.999.346, cifra que representa el 44,3 % de la población española. Otras 6.535.377 personas tienen la primera dosis.

Con ambas cifras, el cómputo total de ciudadanos con, al menos, una dosis inoculada asciende a 27.534.723, dato que representa el 58 % de la población en España.

18:45 Los hoteleros piden modificar los parámetros para medir la incidencia de la pandemia por menor afección

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) pide que se modifiquen los parámetros que se están teniendo en cuenta actualmente para valorar la incidencia de la pandemia, atendiendo al descenso de la afección en los casos de Covid-19 registrados.

La patronal destaca que, a pesar del repunte de los contagios anunciado en los últimos días, hay que tener en cuenta que las poblaciones ‘diana’ están vacunadas y que la afección de los casos actuales es prácticamente inexistente.

De hecho, alega que, según las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, mientras que la tasa de camas ocupadas en febrero era de un 12%, este indicador desciende hasta tan sólo un 2% de camas ocupadas en el mes de julio de este año.

18:35 Los casos de COVID siguen al alza en Reino Unido, que confirma más de 35.700 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha notificado este viernes 35.707 nuevos contagios de COVID-19, un nuevo incremento frente a los 32.500 registrados durante la jornada del jueves.

Con esta cifra, los casos en el país europeo han ascendido hasta los 5.058.093, mientras que las víctimas mortales a causa de la COVID-19 se ubican en 128.365, 29 más que en el balance anterior.

Reino Unido está inmerso en un nuevo repunte de los contagios de COVID-19 desde hace semanas, que las autoridades atribuyen a la propagación de la variante delta del SARS-CoV-2, hallada en India. No obstante, hasta el momento, este aumento no se traduce en presión hospitalaria preocupante o un incremento de la mortalidad.

18:15 La Rioja administra el 88,8% de las vacunas y 150.248 personas tienen ya la pauta completa

La Rioja ha administrado hasta este viernes 309.240 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, lo que supone el 88,8 por ciento de las distribuidas, que asciende a 348.305 unidades.

Además, 150.248 personas de nuestra comunidad ya han recibido la pauta completa.

Las comunidades autónomas han administrado hasta este viernes un total de 46.612.489 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 688.005 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 90,8 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 51.327.142 unidades.

18:10 España roza las 21 millones de personas con pauta completa tras inocular 688.005 dosis

Las comunidades autónomas han administrado hasta este viernes un total de 46.612.489 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 688.005 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 90,8 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 51.327.142 unidades.

Además, un total de 20.999.346 personas han recibido ya la pauta completa, 470.841 más que ayer. Esto supone el 44,3 por ciento de la población española. Un total de 27.534.723 personas han recibido al menos una dosis, el 58,0 por ciento de los españoles.

17:30 Castilla-La Mancha no registra fallecidos y notifica 284 nuevos casos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 284 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas en una jornada sin fallecidos.

Por provincias, Toledo ha registrado 108 casos, Albacete 68, Ciudad Real 39, Cuenca 36 y Guadalajara 33, según ha informado la Junta en nota de prensa.

17:21 La Comunidad Valenciana roza los 2.000 casos con la presión hospitalaria en aumento

La Comunidad Valenciana ha alcanzado un nuevo máximo consecutivo desde febrero contagios de coronavirus al rozar los 2.000 casos, en concreto 1.980 y hay ya 291 personas ingresadas y, de ellas, 31 en UCI, según datos de la Conselleria de Sanidad.

Un total de 2.799.014 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana y ya cuentan con la pauta completa de inmunización –dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen– 2.220.247 personas, 263.607 en Castellón, 797.681 en Alicante y 1.158.959 en Valencia.

16:52 Un centenar de estudiantes de Granada contagiados en un viaje de fin de curso a Conil

El número de estudiantes granadinos que han dado positivo en Covid-19 tras el viaje de fin de curso a Conil (Cádiz) ha ascendido este viernes hasta 100, frente a los 64 que se registraban hace justo una semana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud.

16:26 La Comunidad de Madrid notifica dos fallecidos y 1.593 nuevos contagios

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.274 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.593 corresponden a las últimas 24 horas, y dos fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

16:19 Canarias bate su récord de contagios diarios: 540 nuevos casos

Canarias ha registrado 540 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 64.352 con 4.794 activos, de los cuales 39 están ingresados en UCI y 217 permanecen hospitalizados, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

16:18 El alcalde de Valencia asegura que la ciudad «reúne las condiciones» para un toque de queda

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha indicado este viernes, tras reunirse con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que «por desgracia» la ciudad «reúne todas las condiciones» para estar entre los municipios en los que el Consell pretende decretar el toque de queda, si así lo avala el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

15:59 Reino Unido se prepara para recibir a personas vacunadas en el extranjero

El gobierno británico anunció el viernes que espera presentar «en las próximas dos semanas» sus planes para permitir que las personas totalmente vacunadas contra el covid-19 en el extranjero puedan viajar al Reino Unido sin necesidad de cuarentena, como los residentes británicos.

El ejecutivo de Boris Johnson anunció el jueves que de momento sólo los residentes británicos que hayan recibido dos dosis de la vacuna en el marco de la campaña de inmunización del Reino Unido estarían exentos de cuarentena, a partir del 19 de julio, a su regreso desde los países de la denominada «lista ámbar», que incluye destinos turísticos como España, Francia e Italia.

15:42 Madrid revela que personas vacunadas con las dos dosis han ingresado en el Zendal al reinfectarse

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado la importancia de mantener las medidas de seguridad sanitaria frente a la Covid-19 y ha llamado a mantener la prudencia y la responsabilidad ante el escape vacunal en personas que ya habían recibido la pauta completa para la inmunización, aunque es algo «excepcional».

Durante una visita al Hospital público El Escorial, el consejero ha recordado que las fichas técnicas de las propias vacunas alertan de que la cobertura vacunal en ninguno de los casos «llega al cien por ciento», como demuestra el ingreso en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de pacientes que ya habían recibido las dos dosis de las vacunas.

15:17 Extremadura comenzará la próxima semana a vacunar al grupo de 20 a 29 años

El consejero extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que la próxima semana se iniciará la vacunación del grupo de edad 20 a 29 años en todas las áreas de salud la región y de forma generalizada.

En rueda de prensa, Vergeles ha señalado que si bien existen localidades pequeñas que ya han empezado a vacunar a personas de 29 años, el proceso comenzará de forma general a partir de mediados de julio.

14:48 Bruselas asegura estar «preparada» ante una posible tercera dosis de las vacunas

La comisaria europea de Salud y Política de Consumidores, Stella Kyriakides, ha asegurado que la Comisión Europea está «preparada» ante la posible necesidad de una tercera dosis, o dosis de refuerzo, de las vacunas contra la COVID-19.

«Estamos preparados en caso de que se necesite una dosis de refuerzo, a través del plan conjunto de compra de vacunas», ha defendido la comisaria en una comparecencia ante los medios de comunicación tras visitar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acompañada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

14:28 Madrid alerta de la incidencia del Covid-19 entre jóvenes por brotes asociados a ocio

La Comunidad de Madrid ha alertado este viernes del aumento en el número de contagios por la Covid-19 entre la población más joven, con una tendencia creciente en las última semana relacionada con la actividad social para actividades de ocio.

Así lo ha indicado al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, la di rectora general de Salud Pública, Elena Andradas, durante la rueda de prensa junto para actualizar la información sobre la situación epidemiológica en la región.

13:50 Madrid suma instalaciones de dos empresas a la campaña de vacunación

La Comunidad de Madrid va a sumar instalaciones de dos empresas a la campaña de vacunación, concretamente de Iberia Europ-Assistance y Santalucía, con la previsión de que la opción de autocita se abra el viernes 16 de julio y de que el lunes 19 de julio comiencen a inyectarse dosis allí.

Las empresas Iberia Europ-Assistance -en su sede de la Muñoza edificio Mandos en Madrid- y Santalucía -en la Calle Ribera del Loira 4, también en la capital- suman dos nuevos dispositivos a los ya existentes de Acciona, El Corte Inglés y el Grupo Santander, que vacunan a población general desde el pasado miércoles.

13:34 La Comunidad de Madrid garantiza la vacunación a los desplazados

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha recalcado este viernes que en la región garantiza la vacunación contra la Covid-19 a la población desplazada desde otras Comunidades Autónomas y ha recordado que es algo que ya se está haciendo desde principios de año.

«Madrid no pone ninguna pega a vacunar a ningún desplazado, que quede claro», ha señalado Zapatero en la rueda de prensa para actualizar los datos sobre la situación epidemiológica en la región.

13:25 La cepa delta crece en Madrid «a mucha velocidad» pero «de momento no se refleja a nivel asistencial»

La variante delta del coronavirus está creciendo en la Comunidad de Madrid «a mucha velocidad» pero «de momento no se refleja a nivel asistencial», con 376 pacientes ingresados por coronavirus, 268 de ellos en planta y 108 en la UCI.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, quien ha recordado que esta variante del virus cuenta con «un alto nivel de transmisibilidad».

12:39 Los jóvenes madrileños a partir de 16 años podrán vacunarse desde el martes 13 de julio

Los jóvenes madrileños a partir de 16 años podrán recibir la vacuna contra el coronavirus a partir del próximo martes, 13 de julio, y pedir cita desde el día anterior, el lunes 12, ha anunciado este viernes en rueda de prensa el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero.

Además, ha indicado que la Comunidad ya ha alcanzado el 50% de la población diana con la pauta completa. «Ayer se superaron las cien mil dosis administradas; un ritmo que nos parece óptimo», ha remarcado Zapatero, quien ha dado a conocer que «solo en el Hospital Isabel Zendal se han administrado un millón de dosis».

12:29 Los nuevos casos de Covid en Cantabria se disparan más de un 60% en un día

Cantabria ha registrado ayer jueves 358 nuevos casos de coronavirus, lo que supone 139 más que el día anterior, es decir un incremento del 63,5%, en una jornada en la que la tendencia al alza de la incidencia ha remontado y se han registrado más pacientes hospitalizados, que ya superan el medio centenar, y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, este jueves, la incidencia a 14 días fue de 438 casos por cada 100.000 habitantes, 43 casos más que el miércoles; y de 281 casos a 7 días, 25 más.

12:10 España prorroga hasta el 24 de julio la cuarentena a viajeros de la India

El Gobierno ha prorrogado hasta el 24 de julio la cuarentena obligatoria de diez días para los viajeros que lleguen a España procedentes de la India, para evitar la propagación de la variante de coronavirus detectada en ese país, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida es obligatoria para todos los viajeros que lleguen desde cualquier aeropuerto de la India, con o sin escalas, durante los diez días posteriores a su llegada, que serán siete si el pasajero se hace una PCR y da negativa. Queda exento el personal aeronáutico necesario para las actividades de transporte aéreo.

11:58 Chile lleva a los tribunales a la mujer que introdujo la variante delta en el país

Las autoridades chilenas han decidido llevar a los tribunales a la mujer que introdujo la variante delta en el país, junto a dos familiares, por atentar contra la seguridad pública al no respetar la cuarentena requerida a su entrada al territorio nacional.

La paciente, que viajó desde Estados Unidos para asistir al funeral de su padre, habría infringido el artículo 138 de la Constitución y habría mentido a las autoridades, a quien aseguró que mantenía la cuarentena de diez días que exigían las autoridades sanitarias.

11:47 España supera las 20 millones de personas con pauta completa de vacunación

Las comunidades autónomas han administrado hasta este martes un total de 45.924.484 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 690.749 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 89,5 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 51.314.332 unidades.

Además, un total de 20.528.505 personas han recibido ya la pauta completa, 546.425 más que ayer. Esto supone el 43,3 por ciento de la población española. Un total de 27.277.127 personas han recibido al menos una dosis, el 57,5 por ciento de los españoles.

11:35 Madrid estudia ampliar los test de antígenos gratuitos tras el éxito del punto en Plaza de Castilla

La Comunidad de Madrid estudiará ampliar a un segundo punto la realización gratuita de test de antígenos que ya funciona en el intercambiador de Plaza de Castilla ante el éxito que está teniendo y como un método para prevenir la propagación del coronavirus entre los más jóvenes.

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, durante la rueda de prensa junto al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, para actualizar la información sobre la situación epidemiológica en la región.

11:29 La variante Delta es la mayoritaria en Baleares con el 56% de los casos COVID analizados

La Unidad de Genómica Microbiana del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases ha analizado 74 casos para detectar las diferentes variantes presentes en Baleares y ha detectado 42 pertenecientes a la variante Delta, lo que representa el 56% de los casos, lo que la convierte en la mayoritaria en las Islas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud y Consumo ha remarcado que en el análisis se han detectado 24 de la variante Alfa, un 32% del total; y seis casos más de la variante Iota (neoyorkina), 1 Gama (brasileña) y 1 Lambda.

11:11 Simón hace 17 días sobre la variante delta que ya es dominante en Madrid y Cataluña: «No tendrá impacto»

La expansión en España de la variante delta, la antes llamada cepa india, ha alcanzado tal velocidad que ya es predominante en al menos cuatro comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra ya contabilizan los casos asociados a la mutación delta por encima del 50% del total. Una situación de la que advirtió la Unión Europea, pero que hace sólo 17 días el experto de cabecera del Gobierno, Fernando Simón, descartó su circulación que fuese a tener un «impacto grave» sobre los nuevos contagios.

Por aquellas fechas, el pasado 21 de junio, Simón advirtió en la rueda de prensa de seguimiento de la pandemia que la situación de contagios continuaba en tendencia a la baja. Y que en caso de que se invirtiera y comenzase de nuevo a ascender, incluso «aunque hubiera algo más de variante delta, ese incremento de transmisión no está asociado a la variante, sino a los comportamientos» sociales, aseguró.

10:38 Cataluña deja de realizar test a los contactos estrechos sin síntomas

La secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha expuesto este jueves nuevas medidas operativas ante el impacto de la quinta ola de la pandemia de Covid-19 en los centros de atención primaria (CAP) como que se dejan de realizar test a los contactos estrechos sin síntomas, entre otros.

«Lo principal es que hagan la cuarentena y, mientras no tengan síntomas, ya está. Si desarrollan algún síntoma tienen que acudir al sistema sanitario», ha concretado Cabezas en rueda de prensa en la que ha reivindicado que para evitar la transmisión lo mejor es quedarse en casa.

10:07 España, Portugal y Chipre, únicos destinos en rojo por coronavirus en el mapa de la UE

La última actualización del mapa de colores que marca los niveles de riesgo por coronavirus en la Unión Europea y que sirve de base para revisar las recomendaciones de viaje dentro del espacio común marca Portugal, Chipre y casi la totalidad de España como únicos destinos en rojo del conjunto de los Veintisiete.

En el caso de España, solo Galicia y Castilla-La Mancha se mantienen un nivel por debajo de alerta, en naranja, mientras que el resto del país aparece colorado de rojo, lo que implica un alto número de contagios en los últimos catorce días, según la última actualización del mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por su siglas en inglés).

09:41 La UE advierte que la variante delta alcanzará su pico en la vuelta al cole y sin vacunas para niños

La Unión Europea, a través del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), ha lanzado una seria advertencia a los países sobre la situación que se producirá, con toda probabilidad, el próximo mes de septiembre. La variante delta, más contagiosa que las vistas hasta ahora, alcanzará una circulación del 90% coincidiendo con la vuelta a los colegios de los menores. Y Bruselas advierte que aún no hay vacunas disponibles en el mercado para menores de 12 años, aunque recuerda que los niños experimentan niveles de riesgo inferiores a los adultos.

Así lo refleja en el informe «Covid-19 en niños y el papel de los colegios en la transmisión», en el que repasa los principales hallazgos que ha realizado la comunidad científica sobre el impacto del virus en menores tras todo un año de curso escolar marcado por la pandemia.

09:19 Murcia decreta el cierre del interior de los locales de ocio nocturno

El Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia, reunido este jueves por la tarde con carácter extraordinario, ha decidido decretar, a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, la suspensión del ocio nocturno en espacios interiores, es decir, aquellos con licencia de bar de copas, karaoke, pubs y similares.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha indicado que estas medidas, basadas en recomendaciones técnicas de los expertos, pretenden frenar el «preocupante» incremento de casos positivos detectados en la última semana en la Región de Murcia.

08:53 Galicia no notifica fallecidos con coronavirus este jueves

La Consellería de Sanidade no ha notificado fallecidos con coronavirus este jueves, 8 de julio. De este modo, el total de víctimas con covid desde el inicio de la pandemia se mantiene en 2.439 en Galicia.

Una mujer de 38 años que estaba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña es el último óbito comunicado en relación con la pandemia por parte de la Xunta.

08:33 La variante india que devalúa Sánchez se dispara: representa ya uno de cada dos contagios

La variante india sigue su escalada en España en proporción directa a la devaluación de su gravedad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La información divulgada por los laboratorios de secuenciación afirma que en estos momentos, casi uno de cada dos nuevos contagios corresponden a la variante india. En concreto, el 45% de los positivos. Y mientras, el Gobierno socialcomunista tan sólo reconoce un 10,8%. Todo son alertas con respecto a la variante india. Para todos, menos para el Gobierno de Sánchez.

La UE no ha dejado de insistir en la gravedad de la variante india (delta) del Covid. Y Pedro Sánchez no ha dejado de minimizar su impacto en España. La Oficina Europea para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) ha advertido en un informe del pasado 23 de junio que la gravedad de esa variante -conocida técnicamente como delta- es de «riesgo alto» en las personas no vacunadas o en las parcialmente vacunadas.

08:25 Se multiplica por seis las personas en condiciones cercanas a la hambruna desde el comienzo de la pandemia

El número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se ha multiplicado por seis desde el comienzo de la pandemia y hasta once personas pueden estar muriendo de hambre cada minuto, según alerta Oxfam Intermón, en un informe publicado este viernes.

El documento, titulado ‘El virus del hambre se multiplica’, advierte de que los conflictos continúan siendo la principal causa del hambre desde la irrupción de la pandemia, sumiendo a más de medio millón de personas en una situación cercana a la hambruna, seis veces más que en 2020.

08:00 Canarias pedirá al TSJC un ‘toque de queda’ para islas en nivel 3 y 4

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha informado este jueves que el Ejecutivo regional ha decidido solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un ‘toque de queda’ para islas que se encuentran en nivel 3, como Tenerife, y en 4 –actualmente no hay ninguna– que comprendería entre las 00.30 horas y las 06.00 horas con el fin de restringir la movilidad.

Así lo ha manifestado Trujillo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno tras los datos publicado este jueves por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que recogían 513 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de tal forma que los casos acumulados en las islas se elevan a 63.812, si bien no ha habido que lamentar fallecidos por tercera jornada consecutiva, quedándose el total de óbitos en 791.

07:45 Pfizer pedirá a la FDA la autorización de administrar una tercera dosis de la vacuna

Las empresas Pfizer-BioNTech han anunciado este jueves que planean solicitar la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para la administración de una tercera dosis de su vacuna contra la COVID-19, con el objetivo de brindar «una protección aún mayor».

En un comunicado, han explicado que existen «datos alentadores» que publicarán en las próximas semanas sobre la dosis de refuerzo ya que proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de cinco a diez veces más altos cuando se administra seis meses después de la segunda dosis.

La variante Delta avanza ante el silencio de Sánchez

La variante Delta del coronavirus sigue su avance imparable por España mientras Pedro Sánchez le resta importancia y nos vende un país casi libre de covid para tapar las últimas polémicas en las que se ha visto inmerso, como pueden ser los indultos a los golpistas del 1-0. Lo cierto es que los datos son preocupantes y que esta variante india, mucho más contagiosa que las anteriores, podría ser la predominante en las próximas semanas.