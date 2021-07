Jugador de Nigeria humilló con letal tapón a Kevin Durant

El jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant fue humillado por un jugador de la selección de Nigeria con un tremendo tapón.

La selección de los Estados Unidos comenzó sus preparativos finales para los próximos Juegos Olímpicos con un partido de exhibición ante Nigeria el sábado por la noche. Kevin Durant, tuvo intento un donqueo, pero todo le salió mal porque resultó en un tapon épico del novato de Miami Heat, Precious Achiuwa.

Aquí el video:

Oh man, this Precious Achiuwa block of Kevin Durant 👀pic.twitter.com/5WVx9cVSgz

— Billy Heyen (@BillyHeyen) July 11, 2021