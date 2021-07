Vielma Mora vs. Lacava, las críticas contra el «Drácula» que dieron que hablar

Se acercan las elecciones y los políticos chavistas del estado Carabobo parecen estar en plena disputa. El precandidato a la gobernación, José Vielma Mora, criticó públicamente Rafael Lacava, por cambiar “los ojos de Chávez” por un murciélago.

A pesar pertenecer ambos al Partido Socialista Unido, no parece existir unión entre Vielma Mora y Rafael Lacava; ambos se enfrentarán en las primarias de su partido que decidirán el candidato chavista para el estado Carabobo el próximo 8 de agosto. Durante un acto de campaña, Vielma Mora criticó a «Drácula» por cambiar uno de los símbolos del chavismo por uno de sus ya conocidos murciélagos. Además aseguró que la población del estado estaría en contra del actual mandatario regional por esta decisión.

«¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario de Carabobo, si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario y valiente está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez por un murciélago?«, expresó Vielma.

Vielma Mora a Lacava: «el pueblo bravo de #Carabobo está arrecho porque cambiaron los ojos de Chávez por murciélagos». No sé quién está más loco si el que pone murciélagos o el que clama por los ojos de Chávez. #DanielRios pic.twitter.com/yZQZ0NX1rr — Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) July 11, 2021

No se trata del primer episodio que evidencia la clara desunión en el partido oficialista. El pasado viernes en Barinas los seguidores de los hermanos Chávez se enfrentaron en una batalla campal debido desacuerdos políticos. A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en Ciudad Tavacare, los presentes se agredieron a puñetazos y golpes con objetos contundentes.

«La gente de Alexis y Marcelo me agredieron, me agarraron y me tumbaron al piso y me dieron con una pistola en la cara (…) Alexis es un líder de aquí, de los colectivos», narró con los labios partidos, la cara y ropa llenas de sangre, Ángel Eduardo, hijo de la líder y jefe de calle en Ciudad Tavacare, Mayarly Contreras.

El gobernador de Barinas, Argenis Chávez, rechazó «contundentemente» los actos de violencia entre los chavistas y colectivos que a su juicio buscan «empañar el proceso interno» del PSUV.