Actor de ‘Shazam 2’ adelantó detalles de las grabaciones

Después del gran recibimiento que tuvo la película ‘Shazam!’ en 2019 protagonizada por Zachary Levi, rápidamente se confirmó una secuela, la cual ya se encuentra en fase de producción a pesar de que se espera su estreno para mediados de 2023, la cual traerá al cast original y en una reciente entrevista, Asher Angel habló de ‘Shazam 2’ y detalló sobre el avance de las grabaciones de esta esperada segunda entrega.

La película ‘Shazam: Fury of the Gods’ ya comenzó sus grabaciones y a lo largo de estos días se han revelado algunas imágenes donde se puede ver el nuevo traje no sólo de Zachary Levi, sino de toda la familia, además se confirmó que las antagonistas serán Rachel Zegler, Lucy Liu y Helen Mirren, quienes serán las hijas del dios Atlas, además se espera el regreso de Mark Strong como Doctor Sivana.

En entrevista para Entertainment Tonight, Asher Angel habló de ‘Shazam 2’ afirmando que esta película tiene todo lo que necesita una producción de superhéroes:

“Estamos filmando ahora mismo, estamos en Atlanta. Estamos filmando la segunda entrega. Estoy aquí desde mayo, así que estamos filmando y todo va muy bien. Es una locura, porque hace tanto tiempo que debimos estar de regreso, así que volver se siente tan bien. Es genial ver a Zachary Levi y Jack Dylan Grazer”.

El joven actor Asher Angel volverá a dar vida a un joven Billy Batson, quien se espera que tenga una gran evolución después de la primera película y al parecer las grabaciones de esta película iniciaron antes de tiempo para evitar que los niños del cast se vean más grandes, algo que en ocasiones puede ser un gran problema, ya que el estreno de esta película está programado para el 2 de junio de 2023.

