Adriana Azzi: Horóscopo del 12 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 12 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Transformación.

Número de suerte: 582

Se hace justicia en algo que quieres o es tuyo. Necesitas aclarar una situación legal. Un abogado que te ayuda. Nuevas realidades. Dudas. No te acostumbres a cosas que no te convienen. Debes dedicarle más tiempo a tu familia o pareja. Situación crítica que debes atender con prontitud.

Trabajo: El empleo que estas esperando llega. Cambio de oficina que te conviene. Analiza lo que vas a decir.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Alegrías y celebraciones. Cambios en tu entorno familiar. Algo con un instituto. Viajes de ida y vuelta.

Parejas: Cuidado con las palabras que dices en una reunión importante. Recibes una noticia muy triste.

Solteros: Recibes noticia de embarazo que te trae cambios en tu vida. Cuidado con las decisiones que vas hacer.

Mujer: No dejes nada pendiente. Cambios en una fecha. Compra y venta que se hace rápido.

Hombre: Vienen cosas buenas después de algo muy fuerte. Cultiva lo que quieres.

Consejo: No todos van actuar como tú quieres.

Tauro

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 593

Dirás que das la vida por estar con una persona. Éxito en lo que estás haciendo muchas bendiciones para ti. Regalo que recibes como sorpresa. Alegrías celebraciones. Aclaras algo con una persona. Te alejas de personas vengativas. Tendrás una diferencia con una persona.

Trabajo: Necesitas mover o cambiar tu vida en lo laboral. Hay bloqueos en lo laboral. Debe haber límites en lo que exigen.

Salud: Dolores de huesos.

Amor: Romanticismo que se activa. Cuidado con una mujer ya que es muy negativa. Hijos que necesitan de ti.

Parejas: Alegrías por viaje y se aclaran las cosas con tu pareja. Lo que pidas llegan a tu vida muchas bendiciones para ti.

Solteros: Dinero que llega y solucionas al en tu casa. Deudas pendientes que te mortifican.

Mujer: Te regalan algo con alimentos. Alegrías y celebraciones ya que tienes un cambio.

Hombre: Sales de compra por un evento especial. Se fija una fecha. La fama a tu lado. Noche especial.

Consejo: Se mas tolerante.

Géminis

Palabra clave: Crear.

Número de suerte: 381

Busca el progreso tuyo y de tu familia. Nuevas etapas. Firmeza y estabilidad. Tomas una decisión en situación personal. Cuidado con las mentiras que tú tienes en tu cabeza. Pon tus ideas en claro y busca la verdad. Sale el sol en tu camino. Se aclara algo en la familia.

Trabajo: Una empresa que creen en ti no pierdas estas nuevas oportunidades. Debes creer en lo que eres o quieres.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Cuídate de traiciones. Nada de tres te conviene. Tendrás un guía en algo que estás haciendo.

Parejas: Debes enfrentar las cosas. Mujer de dinero que te apoya en decisiones que tomas. Se abren los caminos.

Solteros: Es el momento de hablar con las personas que están contigo o en un negocio. Reconocimientos para ti.

Mujer: Se activa el amor. Vences a tus enemigos. Cuidado con pérdidas por hombre cercano.

Hombre: Llego el momento de la inversión. Debes estar seguro de lo que quieres. Fertilidad.

Consejo: La vida es algo más que sufrir.

Cancer

Palabra clave: Intensidad.

Número de suerte: 440

Debes hablar más con tu familia. Hijos que te buscan por problemas personales. Recuperas algo que se perdió en la calle. Harás un recorrido en sitio de hospital, prestas la ayuda a personas muy necesitadas. Cambios en tu carácter que te favorece. Las leyes te acompañan. Avanza en negocio.

Trabajo: Entregas un currículo o proyecto o algo que quieres que tendrás buena vía. Deja las mentiras.

Salud: Molestia en la vista.

Amor: Nuevos compromisos. Dinero que recibes. Consigues algo perdido. Documento que te entregan.

Parejas: No tomes decisiones apresuradas. Atiende a tus difuntos. El éxito te espera en lo que vas hacer.

Solteros: Sientes tranquilidad por algo que resuelve. En lo económico todo mejora. Nuevos mensajes.

Mujer: Cuidado con los colores que te pones no te pongas tanta ropa negra. Acuerdos con grupo político.

Hombre: Nuevas oportunidades. Salidas con tu pareja a estrenar algo. Nuevos proyectos. El bienestar está en tus manos.

Consejo: Si te superas hazlo por ti.

Leo

Palabra clave: Postergación.

Número de suerte: 383

Estarás con una persona con cosas ocultas. Familiares con problemas. Luchas por nuevas metas. Cosas nuevas en el amor. Cuidado con persona delgada blanca que te busca. Te impones situaciones personales. No permitas manipulaciones. Descubres a una persona en tu entorno.

Trabajo: Cuidado, todo lo que brilla no es oro. Nuevas inversiones tu negocio. Descubres algo que te molesta.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Debes hacer un descanso en tu vida. Una persona casada que te mira mucho, cuidado no te conviene.

Parejas: No escuches chismes de los demás. Nuevas etapas en tu vida. Éxitos y alegrías por logros.

Solteros: No discutas con personas que todavía te debe algo. No te sientas culpable de nada las cosas pasan por algo.

Mujer: Cuidado con las decisiones apresuradas. Llénate de fuerza y energía para enfrentar algo.

Hombre: Cuidado con las mentiras en tu entorno. Deudas que cancelas. Algo con una tarjeta de invitación.

Consejo: Confía en tus maestros guía.

Virgo

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 082

Te invitaran a sitio de montaña. Un compromiso que se concreta. No te dejes manipular. El pasado llega a tu vida pero controlaras todo. Un cambio natural en tu vida. Alguien te atrae en sitio de montaña. Compra de ropa clara. Sales de algo relacionado con documentos. Viajes.

Trabajo: Tendrás llamadas telefónicas donde no quieres atender. Comida especial en sitio de montaña.

Salud: Necesario descansar.

Amor: Los sentimientos cambian pero por culpa de uno mismo. Asesórate en lo que quieres.

Parejas: Te estan haciendo doble discurso cuidado. El que quiere puede, pero si pones de tu parte.

Solteros: Regresas a una empresa luego de tu ida. Algo con velas. Debes conectarte con tu yo superior.

Mujer: Debes revisar documentos pendientes. Irás al teatro con un grupo especial. Viajes por trabajo.

Hombre: Alegrías ya que te llaman de una empresa que quieres. Estarás en camino de buscar a una persona especial.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Libra

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 192

Vivirás un cambio en un proceso. Te dicen cuanto te quieren. Deja lo que ya no funciona en tu vida no sigas con el pasado. Discusiones por no tomar las decisiones en el momento propicio. Personas que te buscan. Te dirán que tú tomas las decisiones. Nuevas oportunidades en tu vida. Algo con regalo.

Trabajo: Tendrás llamadas telefónicas donde sientes que no quieres recibir. Comida especial en sitio de montaña.

Salud: Atento con alergias.

Amor: Alguien que te busca por nuevos sentimientos. Conoces a una persona especial.

Parejas: Salidas nocturnas con amiga o comadre. Cambios en tu sitio de trabajo o donde vives.

Solteros: Un negocio que quieres que se da. Hombre fuerte y alto que es de cuidado. Niños que te esperan.

Mujer: No pelees en la calle. Recibes un regalo especial de personas cercanas. Cuidado con amores en terceros.

Hombre: Viajes o sales de un sitio pero no quieres regresar. Debes recuperar el tiempo perdido.

Consejo: No hagas las cosas por los demás.

Escorpio

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 492

Una persona que está o estaba casada te hace una propuestas. Algo que es tuyo te corresponde y llega a tus manos. Mujer cercana mandona que tendrá un problema en su entorno. Mudanza o cambios imprevistos. Malestar en tus pies. Llaves que se pierden. Compra de teléfono.

Trabajo: Cambio de trabajo o de lo que haces para algo propio con tu pareja. Ten precaución en lo que haces.

Salud: Tomar más agua.

Amor: Mujer de poder y dinero que te ayuda. No abandones a la familia. El amor familiar es importante.

Parejas: Te dan un regalo, tu pareja cambia las cosas. Algo con una fiesta de un familiar cercano.

Solteros: Debes tener mucha paciencia y calma con adolecente. Alegrías celebraciones.

Mujer: Hecho curioso con una mascota. Debes cuidarte un poco más y quererte nadie más lo hará.

Hombre: No todo es como tú lo ves. Respeta a los demás o escúchalos. Arreglos en tu casa que debes hacer.

Consejo: Pon de tu parte y vences los obstáculos.

Sagitario

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 500

Salidas nocturnas. Tendrás el poder en tus manos para tomar decisiones y trabajar con un grupo de muchas personas. Cuidado con lo que dices no maltrates. Regresas de viaje del extranjero. Ejerces un mandato. Impones una decisión. Documentos que no consigues. Viajes de ida y vuelta.

Trabajo: Consigues estabilidad laboral. Cuidado con los miedos. El amor es importante en paz y tranquilidad.

Salud: Revisar lentes.

Amor: Debes amarte más y no pierdas el tiempo con personas que no te dan nada. Hombre de poder que te ayuda.

Parejas: Cuidado no discutas tanto en tu casa y con tu pareja. No malgastes el dinero. Embarazo en puerta.

Solteros: Logros triunfos. Algo con ruidos en tu casa. Pídeles mucho a tus difuntos.

Mujer: Estarás plena ya que tienes nuevos inicios en tu vida. Algo con maestro espiritual que te da consejo.

Hombre: te cancelan un dinero. Cambios en una profesión que se activa. Estás preparándote para algo importante.

Consejo: No te caigas ante las adversidades.

Capricornio

Palabra clave: Soledad.

Número de suerte: 788

Mujer que te busca por negocio con un nuevo país. Buscaras de hacer algo distinto. Una persona de exterior que te espera. Un nuevo negocio o trabajo donde se tarda recibir las ganancias. Debes ser más sencillo. Compra de ropa. Se hace justicia en tu entorno. Hacer limpieza espiritual.

Trabajo: Cambios y crecimientos. Mueve tu energía para que logres lo que quieres. Te ofrecen algo nuevo.

Salud: Alergias.

Amor: No abras tu corazón tan fácilmente. Alguien del pasado que te busca. Decepción de alguien querido.

Parejas: Hijos que necesitan de ti y los ayudas. Firmas. Sorpresas que te molesta. Tu pareja necesita que la escuches.

Solteros: Hermanas que te dice una verdad y discutes. Ten calma en la calle. Sales rápido de una casa.

Mujer: Has las cosas bien. Algo que te llega a rápido para ti. La rueda de la fortuna está contigo.

Hombre: Algo importante que consigues en este mes. Una entrevista o llamadas importantes.

Consejo: Somos responsable de lo que hacemos o decimos.

Acuario

Palabra clave: Juegos.

Número de suerte: 122

Sientes que no se hace lo que quieres pero debes aceptar cuando uno se equivoca. Darás un giro en lo personal. Una persona que está contigo y debe ayudarte. Cambios de ciclo. Busca otra vía para alcanzar lo que quieres. Busca nuevas oportunidades. Sueñas con algo nuevo.

Trabajo: Consigues lo que quieres en un trabajo. Nuevos inicios en lo laboral. Compras de artículos de oficina.

Salud: Revisar caída del cabello.

Amor: Embarazo pero será algo inesperado y te enteras de una manera extraña. Promueves algo que vendes.

Parejas: Ten calma llega la solución, en lo referente a un dinero que necesitas, pero busca la solución.

Solteros: Algo con transferencia. Salida de un lugar con mucha tristeza. Debes integrar a una persona que se siente maltratada.

Mujer: Compra de bienes o se da un negocio. Sientes que nadie te presta atención. El amor en la puerta de tu vida.

Hombre: Logras un apoyo para tomar una decisión. Viaje de ida y vuelta. Firma de documentos o compromisos.

Consejo: Es necesario buscar la verdad.

Piscis

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 671

Compra y venta. Algo con una herencia que te ayuda a solucionar un problema. Una persona muy especial que te ayuda y te da el apoyo que necesitas. Consigues tus metas. Serás constante en lo que quieres veras que todo está difícil, pero continúas en lo que quieres. Alegrías familiares.

Trabajo: Nuevos desafíos en etapas que van saliendo en lo laboral. Buenas noticias en negocio.

Salud: Quebranto, malestar general.

Amor: Nuevos compromisos que debes asumir en el amor. Inicias un romance en sitio de mucho frío.

Parejas: Tendrás que cambiar las cosas en tu vida. Nuevos proyectos. Viajes de ida y vuelta. Alegrías.

Solteros: Reunión importante con un hombre donde se concreta un negocio.

Mujer: Una persona que se aleja de ti por comentarios. Compra de vehículos. Llamas la atención de alguien extranjero.

Hombre: Sale el sol en tu camino. Paseos nocturnos. Sales de un lugar de mucho frío o humedad.

Consejo: No te lamentes por lo que no haces o no tienes.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial