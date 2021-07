Chile | El perfil de Jorge Cardona, empresario colombiano que asume como mano derecha del Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

“No tengo familia”, dijo el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, a la hora de recalcar que no incorporará a personas con vínculo familiar en altos cargos directivos en el municipio. Sin embargo, sí posee amigos, quienes, tal como reconoció el edil, le acompañarán como designados de confianza en la administración municipal.

Es así que al momento de presentar las nuevas autoridades en gabinetes y direcciones, hubo un “tapado”, que no fue mencionado en el comunicado de prensa oficial de la administración Jonathan Velásquez, pero que asumirá sus funciones como mano derecha y asesor directo del edil.

Se trata de Jorge Cardona, empresario colombiano e Ingeniero en Administración de Empresas, quien fue de los colaboradores más cercanos en el hermético equipo de Jonathan Velásquez durante su campaña.

CARGO Y REMUNERACIONES

Durante la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal de Antofagasta, uno de los temas en la tabla fue precisamente la aprobación de un descriptor de cargos para la contratación del empresario, dado que no existía un descriptor para poder realizar un nombramiento directo, a pesar de que Cardona ya fue anunciado por Jonathan Velásquez como miembro de su equipo.

Es así que se sometió a votación el descriptor de Cargos de Servicios a Honorarios durante el año 2021, para apoyo de cumplimiento de las funciones que desarrolla gabinete de alcaldía con respecto al reglamento de estructura, función y coordinación en cuanto a los indicadores de gestión municipal. Entre las tareas a desarrollar se encuentra realizar informe de gestión anual de la administración y remitirlo a la administración municipal, además de conocimiento en Word, Excel y Power Point, para lo cual requería la contratación de un Ingeniero en Administración de Empresas.

El tema fue motivo de análisis entre los concejales. Al respecto, el concejal Waldo Valderrama (PC) indicó que le llamó la atención la poca variedad de profesiones consideradas para el cargo, que podría entonces haber sido creado a medida, considerando que todas las profesiones del área ingeniería tienen la capacidad de recopilar datos estadísticos y realizar medición de indicadores, no solamente el área de administración de empresas. Frente a ello el Alcalde Jonathan Velásquez indicó que “quizás no todas las personas no tienen los estudios para los cuales son asignados. Julio Martínez nunca estudió periodismo, yo tampoco nunca estudié comunicación ni periodismo“, agregando que no se estudia para ser concejal ni para ser alcalde.

Por su parte el concejal Luis Aguilera (RN) consultó respecto a cuáles son los indicadores a medir por el profesional, así como también cuál sería la remuneración asignada para el profesional contratado, tema frente al cual el Alcalde Velásquez indicó que el profesional a contratar tenía la formación necesaria. Respecto a este punto, el director de Gestión de Personas del municipio, Cristian Flores, indicó que “no es un tema en el que yo me pueda pronunciar”, sin embargo admitió que tal como los demás cargos de confianza de la nueva administración, será asimilado a grado 8 o 7, es decir, con una remuneración de entre $1.500.000 y $2.000.000 según indicó.

No obstante, según recabó este medio en la tabla de remuneraciones de la Municipalidad de Antofagasta, un funcionario de grado 8, incluyendo las asignaciones de zona, entre otras, percibe un salario de $1.954.558, mientras que un directivo de grado 7, asignaciones incluídas, percibe una remuneración de $2.528.069. A este total de haberes, se aplican posteriormente descuentos para previsión y salud, entre otras.

Finalmente por 8 votos a favor y las abstenciones de Camilo Kong (IND), Waldo Valderrama (PC) y Natalia Sánchez (PTR), los concejales aprobaron el descriptor de cargo, indicando que comprenden que el Alcalde pueda contratar personas de confianza y por lo tanto el concejo realiza un gesto de buena voluntad con la gestión entrante, aunque con las observaciones ya planteadas.

Perfil

Según pudo recabar El Diario de Antofagasta, el empresario Jorge Cardona sería muy cercano a la familia Aguilar, dueños de la cadena de cafés Le Coin, empresa que tuvo la concesión de la alimentación y cafetería en el Hospital de Antofagasta, contando también con un local en Mall Plaza Antofagasta y además acaban de inaugurar un nuevo y moderno local en avenida Angamos.

La franquicia tiene locales en Calama y Copiapó, aparte del ubicado en el Mall Plaza de Antofagasta y la mencionada inauguración en Avenida Angamos de Antofagasta. Un exitoso crecimiento gracias a un modelo de negocios que consideraría la importación directa de café desde tierras colombianas.

El Diario de Antofagasta solicitó al municipio una versión extendida de la biografía del empresario y mano derecha del alcalde, así como también declaraciones del Alcalde Jonathan Velásquez indicando las razones de esta contratación y detalles de las funciones a desarrollar, así como también el vínculo de amistad, sin embargo hasta el cierre de esta edición el asesor de prensa designado por la Administración Velásquez, Luis Pizarro, indicó que aún no se encontraban autorizados para gestionar temas de prensa y por lo tanto no hubo una declaración ni respuesta a las preguntas requeridas por este diario.