EEUU restringe visados de 100 nicaragüenses ligados a Daniel Ortega

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) impuso restricciones de visado a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial nicaragüense.

Blinken dijo que la medida tomada por la administración de Joe Biden afecta a “miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”.

La medida fue tomada tras el arresto de 26 opositores desde finales de mayo, entre ellos seis aspirantes presidenciales que competirían con Ortega en los comicios del 7 de noviembre.

La represión también toma forma en Nicaragua a través de “leyes, como la legislación electoral, una ley de ciberdelitos y otra de agentes extranjeros, que han servido para restringir la libertad de expresión y para criminalizar la disidencia y la participación política”.

Las sanciones de la revocación de los visados por parte de la diplomacia de EEUU no solo afectan a las personas contra quienes van dictados sino también a “algunos de los familiares” de estos funcionarios, según Blinken.

El Departamento de Estado no ha proporcionado una lista con los nombres de las personas afectadas por las sanciones.

Este organismo ha acusado a los sancionados de haber ayudado en los intentos de “acosar y acallar a la sociedad civil y a los medios independientes”.

Blinken hace referencia también al plan del régimen de Ortega de “socavar las instituciones y los procesos democráticos en Nicaragua”.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021