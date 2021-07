El mensaje que envió Josemith Bermúdez a Viviana Gibelli que conmocionó a Venezuela y a el mundo

La reconocida animadora de origen venezolano Josemith Bermúdez, sigue peleando la batalla en contra del cáncer, en este duro trance que atraviesa la criolla ha contado con el apoyo y el amor de sus familiares, seguidores y amigos cercanos como Luis Olavarrieta y la también conductora Viviana Gibelli.

Recientemente, Gibelli estuvo de visita en la casa de Josemith para darle apoyo y brindarle un agradable momento lleno de risas y felicidad. En este sentido, la ex animadora de «La Bomba» le hizo llegar unas tiernas palabras de agradecimiento a Viviana.

«Este es un mensaje para mi Vivi hermosa que se acaba de ir que rica visita, los amigos son un tesoro definitivamente hay que cuidarlos y bendecirlos, hay que apapacharlos hay que regarlos cultivarlos, hay que ser honesto sobre todas las cosas», añadió.

«La honestidad cale oro sobre todo en estos tiempo donde no tenemos referencias y no sabemos donde ir, Vivi te bendigo y te quiero prometí que voy estar aquí, esperándote y bueno aquí estaré si Dios me lo permite, gracias por estar aquí y cada vez que te recibo me llenas de luz y te lo agradezco, te quiero con el corazón abierto», agregó.

