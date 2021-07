España | Dani Martín da a conocer uno de sus mayores complejos

Absolutamente todos tenemos miles de inseguridades y complejos que tratar de ocultar, pero hay que hacerles frente, como Dani Martín. Aunque parezca algo evidente que no es así, mucha gente sigue pecando de creer que al ser un afamado artista la vida ya es perfecta, y lo cierto es que estos tienen que vivir con los aspectos negativos de la misma. Y lo cierto es, que el cantante madrileño, a pesar de estos detalles desventajosos de ser una persona afamada, ha demostrado ser una gran persona.

Esto último, por ejemplo, se puede demostrar con su actuación hace una semana, con la que reconoció recibir ayuda psicológica con el fin de demostrar que el también al fin y al cabo es una persona normal y corriente. Pues, hablar de salud mental no es algo muy común entre los artistas, sin embargo, es cierto que en los últimos años estos está dejando de ser así.

No obstante, ahora el compositor ha optado por hablar de sus más profundos complejos a sus seguidores. En esta ocasión, éste ha posado sin camiseta para sus redes sociales y ha descubierto a su público lo que menos le gusta de su cuerpo.

«Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo. Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos. Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre» ha escrito Dani Martín en la descripción del post.

«Instagram, ¿por qué censuráis las tetitas de las chicas y las mías no? Vivan las personas, y que sean como quieran ser y como son. Un beso, cero moralina, me sale del corazón enseñar esto! Salud y amor a todos y todas!» concluyó el madrileño. Sin duda, el artista realizo una actuación muy valiente, la cual fue aplaudida por sus fans.