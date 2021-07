España | Kiko Matamoros se planteó abandonar ‘Sálvame’ por este motivo

El pasado viernes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ en el prime time de Telecinco. La gala fue presentada por María Patiño y, entre otras cuestiones, vimos cómo los colaboradores de ‘Sálvame’, entre los que se encontraban Kiko Matamoros, se enfrentaron a un polideluxe donde la protagonista fue Rocío Carrasco.

Los que se enfrentaron a la máquina de Conchita fueron Miguel Frigenti, Marta López, Belén Esteban, Lydia Lozano y, por supuesto, Kiko Matamoros. Todos ellos hicieron frente a esas declaraciones que realizaron antes de que se comenzara a emitir la docuserie ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’.

Por si fuera poco, los tertulianos hablaron de cómo la emisión de esta docuserie había influido en la relación entre ellos. Así pues, dejaron claro que muchas amistades de años comenzaban a estar en el aire. Sobre esto tenía relación la primera pregunta que María Patiño hizo a Kiko Matamoros.

¡BOMBA! 💥Kiko Matamoros asegura que pensó abandonar Sálvame a raíz del documental de Rocío Carrasco #multipolirocio — Deluxe (@DeluxeSabado) July 9, 2021

“¿Alguna vez has pensando en dejar ‘Sálvame’ definitivamente por la tensión creada con el documental?”, expresó la presentadora de ‘Viernes Deluxe’. El colaborador respondió de manera completamente distinta a cuando preparaba el polígrafo junto a Conchita, tal y como ella confirmó.

“Voy a decir que sí, pero matizo que fríamente no me lo llegué a plantear nunca aunque sí que se me pasó por la cabeza en alguna ocasión”, comenzó diciendo Kiko Matamoros. Conchita aseguró que decía la verdad aunque por la tarde, cuando estaban realizando el polígrafo, había respondido que no.

El padre de Laura Matamoros quiso explayarse un poco más, asegurando que le habían molestado mucho ciertas posiciones “tan radicales” que, a su juicio, se habían tomado en ‘Sálvame’. De hecho, creía que se habían llevado a cabo “comportamientos autoritarios”. Kiko fue contundente: “No me dejaban expresar opiniones cuando, antes de que se emitiera el documental, la cúpula del programa me dijo que podría hablar con libertad”.