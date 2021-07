Guaidó afirmó que Freddy Guevara «está desaparecido» +VIDEO

El líder opositor Juan Guaidó afirmó que Freddy Guevara «está desaparecido«, luego de que fue detenido, en horas de la mañana de este lunes, momento que el propio diputado electo en 2015 transmitió en vivo en sus redes sociales.

«Estamos esperando información sobre Freddy, el llamado sigue siendo a movilizarse, debemos estar activos por los presos políticos y por todo lo que aqueja a la población. A los que sostienen a la dictadura, hay un juicio en la CPI; no se pueden excusar. Hago un llamado a la comunidad internacional a respaldar la denuncia», expresó el dirigente opositor.

«Decidí quedarme en Venezuela, a pesar de todos estos problemas, con la posibilidad de que me volvieran a detener. Sabiendo que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy convencido que hice lo correcto, y voy a seguir haciendo lo correcto», expresó Guevara.

El parlamentario manifestó que se encontraba en una autopista. Se desconoce cuáles serían las razones de su detención.

Freddy Guevara ya había sido perseguido

Cabe resaltar que, el parlamentario quien a su vez, dirigente del partido Voluntad Popular (VP), ya había sido perseguido, por lo que estuvo refugiado en la embajada de Chile por tres años; específicamente desde el 4 noviembre de 2017; luego que fue uno de los dirigentes opositores que encabezó las protestas de ese mismo año.

«Vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un rehén porque estoy convencido que así como decidieron meterme en esa lista que hoy me permite salir a la calle; el día de mañana puede cambiar por cualquier razón porque en Venezuela no hay estado de derecho», dijo el 9 de septiembre de 2020.