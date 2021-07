Guaidó no fue detenido: «Solo querían amedrentar»

El líder opositor Juan Guaidó informó este lunes que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales lo persiguieron hasta su residencia y lo mantuvieron rodeado en el estacionamiento del edificio junto a miembros de su equipo, luego que intentara auxiliar a Freddy Guevara cuando estaba siendo detenido.

«Detonaron un explosivo dentro del estacionamiento. Si no fuera por los periodistas y vecinos no estaríamos aquí», denunció, al explicar que se resguardaron en una camioneta de seguridad por lo que no hubo consecuencias que lamentar.

Guaidó denuncio que al chofer lo bajaron a golpes lo amarraron para sacarlo del vehículo, y hasta ahora desconocen donde está.

Ante esta acción declaró que el hostigamiento y las amenazas no los van a detener en la lucha por la libertad de Venezuela.

Con respecto a la detención de Guevara dijo que esperan tener más información ya que hasta el momento lo consideran desaparecido.

El Centro de Comunicación Nacional denunció que se trata de una «nueva escalada represiva de la administración de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó y diputados».

#12Jul | Efectivos de la PNB se encuentran en los alrededores de la residencia de @jguaido.



Video @osmarycnn pic.twitter.com/pNdxvX46gf — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) July 12, 2021

#Urgente Funcionarios de las Faes están en mi casa, ingresaron a mis residencias.

Régimen de Maduro quiere detener al presidente Juan Guaidó — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) July 12, 2021

ALERTA | Las imágenes del sótano del edificio donde reside el presidente (e) @jguaido tomado por funcionarios de la dictadura de Maduro pic.twitter.com/QnuYPkwDVc — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) July 12, 2021

ALERTA | Denunciamos ante la comunidad internacional una nueva escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra el presidente (e) @jguaido y diputados de la legítima @AsambleaVE — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) July 12, 2021

800 Noticias