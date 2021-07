Guaidó tras persecución del gobierno de Maduro: Seguimos luchando, no nos van a intimidar, seguiremos ejerciendo funciones

Durante la tarde de este lunes 12 de julio, funcionarios del FAES ingresaron a la residencia donde vive el presidente (e) Juan Guaidó, con intenciones de secuestrarlo.

«Funcionarios de las Faes están en mi casa, ingresaron a mis residencias. Gobierno de Maduro quiere detener al presidente Juan Guaidó», denunció la primera dama Fabiana Rosales.

En ese sentido, y tras momentos de tensión, el mandatario venezolano logró salir del edificio gracias a que vecinos enfrentaron a los funcionarios del régimen.

Guaidó denunció que las FAES lanzó un explosivo dentro del estacionamiento de la residencia, y los apuntaron con armas largas.

«Accionaron un explosivo en el sótano, afortunadamente el carro es de seguridad, si no nos hubiesen matado. Le tienen miedo al Acuerdo de Salvación Nacional», denunció el mandatario interino. Ante esta nueva arremetida de persecución y hostigamiento, Guaidó ratificó su compromiso con la lucha por el rescate de la democracia y la libertad.

«Esto es una dictadura, están persiguiendo, no vamos a retroceder en ningún momento. Seguimos luchando, no nos van a intimidar, seguiremos ejerciendo nuestras funciones», sentenció. Guaidó señaló que no hay ninguna orden de detención en su contra.

«A esta hora no sabemos a qué cuerpo u organismo eran, porque no tenían identificación», dijo, agregó que pudieron ser «paramilitares, Faes, Sebin o Dgcim, los culpo a todos, principalmente a Nicolás Maduro», acotó.

Reiteró que el Acuerdo de Salvación Nacional es la única solución para la crisis en Venezuela. «El miedo y el amedrentamiento nunca nos ha detenido. Estamos firmes en nuestras condiciones. Nosotros nos mantenemos firmes y claros», afirmó.

El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional a que sigan apoyando la lucha por el rescate de la libertad en Venezuela.«Tienen armas de guerra estos supuestos funcionarios, han violado todas las normas, el llamado es al mundo entero a seguir apoyando la lucha venezolana, la cubana y nicaragüense», expresó.

Por último, pidió a los venezolanos seguir exigiendo sus derechos en las calles de forma pacífica.

«Creemos en la movilización, en exigir nuestros derechos, en las protestas», dijo.

-Secuestro Freddy Guevara-

El mandatario interino denunció el secuestro del diputado de la legítima Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por parte de funcionarios del régimen chavista, a la altura de la autopista Francisco Fajardo.

«Esto es una dictadura, están persiguiendo, no vamos a retroceder en ningún momento. Freddy está secuestrado, no hemos tenido comunicación con él. Estuvimos secuestrados momentáneamente. Debemos estar activos y movilizarnos», alertó.

