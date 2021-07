Italia se proclamó campeón de Europa

Italia ganó su segunda Eurocopa tras derrotar a Inglaterra en los penaltis (1-1(3-2)) y ganaron la segunda copa de su historia y se consagraron ante la afición de Wembley.

El combinado dirigido por Roberto Mancini sucedió al equipo campeón de 1968 que ganó la Eurocopa tras superar en la final 2-0 a Yugoslavia. 53 años después, Italia se proclamó campeona.

No había otra manera de acabar la Eurocopa, que contó con el gol más rápido de la historia de las finales. Menos de dos minutos tardó Inglaterra en poner a su hinchada a celebrar.

Después, a los 67 minutos, Bonucci empató tras un remate de cabeza de Marco Verratti a la salida de un córner que golpeó en el poste. El central italiano recogió el rebote y mandó el partido a la prórroga, en la que no hubo más goles. Al final, los penaltis dictaron sentencia e Italia se proclamó campeona

Una prórroga que evidenciaba aún más las carencias de Southgate como entrenador, confiando todo a alguna individualidad de los suyos, mientras que a Italia le bastaba con la posesión y esperar los penaltis. Fue una opción que gustó a ambos, que decidieran los once metros y que la suerte acabara con la agonía de un equipo que busca la gloria desde el 66 y otro desde el 68.

Bernasdeschi dejó todo listo para la gloria italiana, cuando Sancho se encontró con la primera gran estirada de Donnaruma. Pero Jorginho le dio emoción, Pickford le sacó el penalti de la victoria. Una alegría efímera, porque Donnaruma, inmenso, frenó a Saka y mandó la copa a Roma.

