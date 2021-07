La respuesta de Frida Sofía a quienes la comparan con Michelle Salas

La polémica cantante e influencer mexicana, Frida Sofía, sigue dando de qué hablar, pues ahora estalló en contra los que la comparan con Michelle Salas.

A través de sus redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán cuestionó a los seguidores por señalar nuevamente los problemas de su familia.

«Y regresamos con las agresiones», inició Frida, quien confesó que por años ha recibido burlas de quienes aseguran que es muy distinta a la primogénita de Luis Miguel.

«¿Por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido», escribió.

FRIDA VS. MICHELLE: EL INICIO DE LA POLÉMICA

Aunque no es la primera ocasión que las artistas son equiparadas entre sí; esta nueva polémica sería la guinda del pastel a los problemas atraviesa la familia Guzmán-Pinal.

Todo comenzó cuando Michelle Salas compartió las imágenes del reluciente vestido blanco que lució durante el Festival de Cannes 2021, atuendo que fue celebrado por sus familiares y amigos.

No obstante, a pesar de que Frida no compartió la alegría de sus parientes, instantáneamente fue etiquetada en las publicaciones de su sobrina.

«Envidiosa», «Mal agradecida con su familia», «Todo lo contrario a Michelle», «Será que volvieron los recuerdos cuando vio todo lo que sus parientes decían de su sobrina», fueron parte de las reacciones.

LO QUE OPINA SALAS

Por su parte, Michelle aseguró tiempo atrás que no tiene nada en contra de su tía, pero prefiere mantenerse alejada de los escándalos de la prensa.

Frida Sofía enfrenta actualmente una batalla legal contra su abuelo tras haber confesado que fue víctima de sus agresiones en la infancia.

De acuerdo con el programa Ventaneando, la influencer atraviesa una situación migratoria no concluida, por lo cual no puede salir de Estados Unidos.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial