Libro: JALNA. SAGA DE LOS WHITEOAK

UNA DE LAS SAGAS FAMILIARES MAS QUERIDAS DE LA HISTORIA DE LA LITERATURA. Un clásico que sigue conquistando a todas las generaciones de lectores. Traducida a cincuenta idiomas y con más de once millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. «Las recompensas que nos ofrece la Literatura no deben tomarse a la ligera cuando llegan. Y lo escribo con mayúscula porque Jalna es exactamente eso, igual que lo es Tess de los d;Urberville de Thomas Hardy. Es Literatura porque en todas sus páginas pueden encontrarse verdades sobre la fuerza y la debilidad humana». DOROTHY FOSTER GILMAN, Boston Evening Canadá, década de 1920. Los Whiteoak, una extensa familia de origen inglés, reside en Jalna, una magnífica finca en Ontario que debe su nombre a la ciudad de la India donde se conocieron los fundadores del clan, el capitán Philip Whiteoak y su esposa Adeline. Esta, aunque ya viuda y casi centenaria, sigue siendo el centro en torno al cual orbitan todos los hijos y nietos, desde el pequeño Wakefield, infalible a la hora de idear trucos para no estudiar y robar trozos de pastel.

Autor: DE LA ROCHE, MAZO

Genero: Literatura Universal

Páginas: 424

