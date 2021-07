Miami | Futbolista venezolano que murió en derrumbe jugó con la Vinotinto Sub 17

1228221

Caracas.- El venezolano Luis Sadovnic, quien fue encontrado por rescatistas entre los restos del edifico que colapsó en Miami-Dade, era recordado por su participación juvenil en la Vinotinto Sub 17, pues fue jugador de la liga menor de la selección venezolana cuando tenía entre 15 a 17 años de edad.

Además, Sadovnic y la abogada de nacionalidad argentina Nicole Langesfeld estaban recién casados, pues contrajeron nupcias en enero de este año. Ambos fueron encontrados muertos en los restos del edifico que colapsó en Miami-Dade, donde meses atrás se habían comprometido en una ceremonia en la playa frente al mismo edificio Champlain Towers, según publicaron medios locales.

LEE TAMBIÉN VIDEO | Así demolieron el edificio de Miami-Dade

El joven venezolano, de tan solo 28 años, vivió desde la adolescencia en Estados Unidos. Estudió los últimos años de bachillerato en HebrewAcademy High School, un colegio para judíos en Miami Beach. Luego estudió Administración de Empresas en College Santa Fe, luego obtuvo una licenciatura en Recursos Económicos y de Alimentos en University of Florida y logró una maestría en Administración de Empresas. Trabajó en Venezuela en dos empresas diferentes entre 2012 y 2013, Gabro C. A. y C. S Ingenieros, respectivamente.

Asimismo, su esposa Nicole nació en Estados Unidos, pero también tenía nacionalidad argentina. Ella tenía 26 años y había estudiado en la University of Florida y en la Miami School of Law.

Hasta el 6 de julio se habían contabilizado 32 muertos, quedaban 117 personas sin localizar y 191 localizadas con vida después del derrumbe del edificio en Miami, ocurrido el pasado 24 de junio.

Con información de AméricaTevé

Redacción El PitazoMigración