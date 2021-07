Perú | “En tres semanas se viviría una tercera ola en el país”

Infectólogo Juan Villena afirma que ‘Vacunatón’ debería realizarse diariamente

El médico infectólogo Juan Villena advirtió que máximo en tres semanas el Perú atravesaría una tercera ola por coronavirus.

Sostuvo que esta situación será como consecuencia, en gran medida, por el avance de la variante Delta. Como se recuerda, el 26 junio se confirmó el primer caso de esta variante en Arequipa, y hasta el momento se han hallado por lo menos 9 casos en Lima Metropolitana.

Ante ello, Villena consideró que la velocidad del proceso de vacunación tendría que ser mucho más agresiva. Asimismo, señaló que la iniciativa denominada ‘Vacunatón’ debería llevarse a cabo diariamente y no solo los fines de semana como lo señaló el Gobierno.

AUSENCIA

Nuevamente la ausencia de personas brillo en una jornada más de vacunación, sillas vacías, áreas totalmente desoladas, dosis que no serán inoculadas y un silencio que genera no solo preocupación, si no también desconcierto.

En el país, la llegada de una tercera ola se avizora con mayor intensidad, es inminente y traería consigo a la variante delta, la más contagiosas de la covid-19.

La notoria ausencia de peruanos que no se han aplicado la segunda dosis de la vacuna, es un hecho que muestra la falta empatía de muchos ciudadanos, teniendo en cuenta que 187 mil compatriotas murieron esperando una vacuna.

Ante esta situación, el médico infectólogo Juan Villena, mencionó que máximo en tres semanas se podría registrar la tercera ola de coronavirus y lo importante que es vacunarse.