Rosita arremetió contra medios venezolanos por relacionarla con El Coqui

La actriz y DJ venezolana Jimena Araya mejor conocida como «Rosita» volvió a la palestra pública, luego de que subiera un video a Tiktok y desconocidos le dejaran comentarios como «Esa es la mujer de El Coqui…. Ella siempre es tendencia cuando están los malandros activos», esto ocurrió justo en los primeros días de los enfrentamientos entre efectivos del Régimen de Nicolás Maduro y la banda de este delincuente.

En este sentido, medios de comunicación nacionales reseñaron lo que estaba ocurriendo con Jimena y los comentarios que estaban dejando los internautas, y hasta publicaron el video, lo que no le gusto a «Rosita» y es por eso que se pronunció en su contra.

Rosita dejó el comentario en una publicación de Instagram de Caraota Digital, el titular decía «Jimena Arraya es relacionada con el Koki tras subir video a Tiktok»

Jimena exigió pruebas de porque la estaba relacionando con el Koki, y expreso que el que haya subido un video a Tiktok no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en La Cota, que de igual manera no podrán dañar su tranquilidad.

«HAY TANTAS NOTICIAS MAS IMPORTANTES EN PAÍS QUE PONER MI FOTO EN PRIMERA PLANA PARA HACER NOTICIA , TE PREGUNTO PORQUE PUBLICASTE ESTO? QUE TIENE QUE VER EL TIKTOK QUE GRABE EN MI CASA CON LO DE LA COTA ? O ES QUE TÚ ACASO SABES O ESTABAS EL DÍA QUE YO HICE ESE VIDEO ? O NO SE PREGUNTO ME VISTE EN VENEZUELA HACE DÍAS ? PORQUE NO ENTIENDO TU TEATRO TU AMARILLISMO CARAOTADIGITAL PORQUE YO TENGO AÑO Y MEDIO QUE NO VOY A VENEZUELA ? TÚ ME DIRÁS A VER QUIERO PRUEBAS DE LO QUE ESTÁS PUBLICANDO PORQUE PARA HACER UNA ACUSACIÓN ASÍ ME IMAGINO QUE TIENES ALGÚN CRUCE DE LLAMADAS ? O ALGO CONTUNDENTE PARA QUE TÚ ME ACUSES Y ME RELACIONES CON ESO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN ESE LUGAR ? CARAOTADIGITAL A VER QUIERO QUE ME RESPONDAS ESPERO TU RESPUESTA 😬 AHH TAMBIÉN TÚ ELFARANDI QUE TE LA VIVES PENDIENTE DE CADA FOTO QUE SUBO , HOY IBA A PUBLICAR LA FOTO QUE NOS TOMAMOS EN MIAMI RECUERDAS ? CUANDO TE FUISTE DE VENEZUELA ASUSTADO ? PERO DIJE PARA QUE DARLE FAMA A ESE CHICO ! RECUERDA QUE EL KARMA EXISTE , Y NI CON TODA LA BASURA QUE VIVES PUBLICANDO TU Y ESTA PÁGINA NO PODRÁN DAÑAR MI TRANQUILIDAD ESO ES LO QUE TANTO LES MOLESTA !».