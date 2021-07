Stephen Curry envía un mensaje sincero de la épica victoria de ESPY

El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry mandó un mensaje desde de su corazón luego de la gran diosa victoria de ESPY.

Stephen Curry acaba de sumar otro premio a su lista. Curry fue llamado ganadora del premio ESPY al Mejor Jugador de la NBA, según lo votaron los fanáticos. Curry ganandole a estos rivales, Luka Doncic, Chris Paul y Nikola Jokic por el premio.

En un momento de gratitud, el ícono Stephen Curry habló sobre su victoria, agradeciendo a los fanáticos en un sentido mensaje:

“Solo quería agradecer a todos los fanáticos que votaron por mí como mejor jugador de la NBA”, dijo Curry. “Fue una temporada increíble, un año increíble. Estaba tratando de reinventarme en la cancha, solo tratando de expandir mi juego. Lo hago por los fans, lo hago por ustedes y realmente aprecio el amor y el apoyo. Esperando cosas más grandes y mejores en el futuro, sabiendo que todavía las tengo “.

Stephen Curry agradece a sus fans por votar por él para llevarse a casa el ESPY al Mejor Jugador de la NBA.

.@StephenCurry30 thanks his fans for voting for him to take home the ESPY for Best NBA Player 👏 pic.twitter.com/uweHklcu6S

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 11, 2021