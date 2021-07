CLAVES | Artistas venezolanos que han denunciado xenofobia contra migrantes

1228851

Caracas.- Después de registrarse la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013 y luego de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia, Venezuela sufrió un éxodo masivo de venezolanos a otras naciones de América Latina y del mundo en busca de mayores oportunidades ante la crisis económica, política y social del país.

Insultos, humillaciones y golpes son algunas de las situaciones que enfrentan los migrantes venezolanos cuando llegan a un país extranjero.

Defensores de derechos humanos e instituciones de la ONU como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalan que los políticos deben tener discursos conciliadores, en los que promuevan mensajes de solidaridad y reconocimiento al migrante, para frenar la xenofobia contra los venezolanos en las naciones donde han sido recibidos.

A continuación, te enseñamos los pronunciamientos que han realizado varios artistas venezolanos para denunciar la xenofobia contra las personas que dejaron Venezuela para hallar un mejor futuro:

1.- El cantante venezolano Franco de Vita alzó su voz en septiembre de 2019 contra la xenofobia en Perú. “Stop a la xenofobia”, comentó de Vita en un video que hizo público en Instagram. “Venezuela ha sido un país que ha recibido gente de todas partes del mundo. Le pido a Perú que tengan el mismo afecto con mis paisanos, que han salido de su nación porque no tienen alternativa”, destacó el artista.

2.- La presentadora de televisión, Caterina Valentino, también repudió los ataques contra migrantes venezolanos en Perú. “Hay venezolanos que simplemente fueron a trabajar y no a delinquir. El que está emigrando no lo hace porque le da la gana, está migrando porque tiene necesidad”, expresó Valentino hace dos años atrás.

3.- El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, también dio su opinión sobre la xenofobia que viven los venezolanos en Ecuador. “Por favor entiendan que la maldad no es cuestión de nacionalidad, que los buenos venezolanos no tienen la culpa del proceder de esos que tienen al demonio en su corazón”, expresó Nacho, pidiendo respeto a los venezolanos que van a otras tierras en busca de nuevas oportunidades. “Les pido respeto, empatía y tolerancia a tanta gente buena y trabajadora de mi país que salió buscando un mejor futuro”, escribió en Instagram el compositor venezolano.

4.- La actriz Norkys Batista pide piedad para los venezolanos que no son delincuentes. “Es doloroso ver lo que está pasando en muchos Países del mundo en contra de los venezolanos. Aprovecho esta ventana para pedirles con el corazón en la mano: Basta ya con la xenofobia. No todos los venezolanos son delincuentes”, manifestó Batista en Instagram.

5.- Eulices Alvarado, actor venezolano, vivió en carne propia un acto de xenofobia el sábado 8 de mayo de 2021, en Ciudad de México, luego de celebrar su cumpleaños. “Esta situación nunca me había pasado, he estado en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y nunca me había pasado algo así”, comentó Alvarado en una entrevista con El Pitazo.

6.- Tras recolectar todas las evidencias necesarias, Eulices Alvarado procedió a contactar a sus abogados para llevar a cabo un proceso legal. Acudió a la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), donde se le informó que el acto xenófobo viola el Artículo 206 del Código Penal de la Constitución mexicana. “Hay que denunciar, hablar, no tener miedo. Hay organizaciones en cada país que nos respaldan como inmigrantes. Hay entidades que nos acompañan y nos respaldan en todo este proceso y sí se hace justicia”, añadió.

7.- Alicia Machado, actriz y modelo venezolana, denunció por sus redes sociales el 8 de julio de este 2021 que fue víctima de la xenofobia durante su participación en el concurso de cocina, MasterChef Celebrity, celebrado en Colombia. “Pude vivir en carne propia lo que estamos viviendo millones de venezolanos en el extranjero, ataques de xenofobia en diferentes partes de Latinoamérica”, expresó Machado a través de un video que hizo público en Instagram.

8.- Pese a de vivir el mal momento en Colombia, la ex-Miss Universo expresó: “Qué bueno que viví tantos episodios de xenofobia y de envidia y de resentimiento en mi contra, porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta del problema que estamos padeciendo los migrantes venezolanos”.

