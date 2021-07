Detenida youtuber Dina Stars por hablar sobre protestas en Cuba

La policía cubana detuvo este 13 de julio a la youtuber Dina Stars por hablar sobre la situación en su país al programa Todo es Mentira.

De acuerdo con el portal Nius Diario, la joven explicaba la situación de las protestas en su país a Marta Flinch, cuando las autoridades irrumpieron en su casa.

«La seguridad está ahí afuera», se le escuchó decir en el video. «Tengo que salir», comentó Dina, quien luego le pidió a una amiga que compartiera detalles de lo ocurrido en la entrevista.

La amiga de la youtuber se acercó a la puerta de la habitación para registrar la escena. A los pocos minutos regresó Stars para confesar que sería arrestada por las autoridades.

Antes de abandonar la entrevista, la chica responsabilizó a la policía de Cuba por su seguridad:«Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar«.

Tras la detención, la compañera de Dina explicó a la presentadora que ambas sintieron mucho miedo ya que sabían lo que sucedería.

«Vine a su casa para que no estuviera sola. Sabíamos que esto podía pasar. Tenemos mucho miedo; por favor, que se entere toda la prensa internacional de lo que está pasando», comentó Miloh.

DINA STARS: LA DETENCIÓN

Antes de realizar la entrevista, la influencer reveló que recibió amenazas de funcionarios del Ministerio de Interior por compartir imágenes de las protestas en su país.

Sin embargo, comentó que solo comparecería cuando recibiera una citación formal. «En su momento me citaron para reunirnos, le dije que no, me dijeron que iban a hacer una citación legal. En cuanto llegue asistiré con la cabeza en alto, no tengo nada que ocultar».

Desafortunadamente el momento nunca llegó. Aunque logró conectarse a internet para compartir detalles sobre las manifestaciones contra el gobierno de Díaz-Canel, las autoridades se la llevaron detenida.

Por el momento, se desconoce su paradero y situación legal. En las últimas horas, sus redes fueron tomadas por Adriano, otro youtuber cubano conocido como Come Pizzah.

El joven informó que agentes de la policía intentaron acceder al teléfono de Dinah con el fin de extraer su información personal.

«Acaban de comenzar una p*t.. guerra mediática. Ya no tienen acceso, ahora este Instagram es mío. Tienen a todos los influencers en su contra», concluyó.