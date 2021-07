El «toma y dame» de Alicia Machado y la colombiana Marbelle

Un toma y dame mantiene la exreina de belleza venezolana Alicia Machado y la cantante colombiana Marbelle a raíz de la participación de ambas en el MasterChef Celebrity Colombia.

Avanza la competencia de cocina, pero el fuego no va las sartenes, sino a las palabras entre los participantes del programa de RCN. Cada episodio trae su polémica.La actriz y exreina de belleza venezolana Alicia Machado no ha tenido una relación estrecha con el resto de concursantes y parece que le cuesta integrarse al grupo. Confesó recientemente sentirse víctima de xenofobia:

«No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pude vivir en carne propia lo que muchos paisanos viven diariamente», reveló Alicia.

Pues estas palabras no cayeron nada bien en la cantante colombiana Marbelle, quien le respondió a través de redes sociales con una fuerte acusación. Según su versión, Alicia Machado las habría invitado a ejercer algún tipo de actividad sexual con unos amigos de la venezolana: “Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, ‘son gente muy bien’”, escribió la intérprete colombiana en su cuenta de Twitter el pasado sábado 10 de julio.

Noticia al Día

Por: Reporte Confidencial