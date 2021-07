¡Escándalo! Cantante colombiana Marbelle asegura que Alicia Machado la invitó a prostituirse con sus amigos (Imágenes)

Luego que la modelo Alicia Machado asegurara haber sido víctima de xenofobia en el reality ‘MasterChef Celebrity Colombia’, la cantante colombiana Marbelle le respondió a la venezolana.

Hace unos días a través de un live de Instagram, Alicia Machado contó su experiencia en el programa de cocina, revelando que sufrió de xenofobia por parte de la presentadora Claudia Bahamón y sus amigas, a quienes calificó de “petulantes”.

Ante estas polémicas declaraciones, en redes sociales se especuló que el grupo de amigas de Claudia se trataba de Carla Giraldo, Catalina Maya y Marbelle, quienes fueron participantes del concurso.

“No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pude vivir en carne propia lo que muchos paisanos viven diariamente”, expresó la exreina de belleza.

Por su parte Marbelle no se quedó callada y ante el revuelo que causaron las confesiones de la venezolana, no dudo en responderle a través de su cuenta de Twitter, argumentando que Alicia no había contado toda la historia.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, ‘son gente muy bien’”, escribió la famosa colombiana.

Hasta ahora la Miss Universo 1996 no se ha pronunciado sobre estos graves señalamientos que hizo Marbelle. Pese a la mala experiencia que tuvo, la criolla dejo en claro que esta agradecida con el país vecino por las oportunidades que le dio.

