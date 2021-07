España | Halle Bailey confirma que el rodaje de “La sirenita” ha terminado

Halle Bailey ha confirmado que el rodaje de La Sirenita, la nueva adaptación de acción real de Disney ha terminado. La princesa de la mar más famosa de la compañía se suma a la lista de toda una serie de proyectos remake que la compañía planea seguir realizando en un periodo de medio a largo plazo. Eso sí, intentando como siempre adaptar las historias con un nuevo toque de diversidad inclusiva, aunque personaje original y selección de casting no tengan nada que ver. Polémica que soportó esta nueva princesa Disney debido a su tono de piel. La franquicia ya trabaja para que esta política se mueva por todas sus marcas, como bien prometió hace unos días la productora ejecutiva de Loki, diciendo que Marvel sacaría a más personajes LGTBI en el futuro de sus producciones. Ahora Bailey ha publicado una foto en Instagram, celebrando que el largo recorrido, tras un rodaje pandémico ya ha terminado.

La Sirenita comenzó su producción allá por el 2020, pero como una gran cantidad de proyectos fue detenida por la pandemia global del COVID-19. Uno de los puntos positivos de este rodaje para el contexto del coronavirus es que la mayor parte del largometraje se ha rodado en exteriores, en la isla italiana de Cerdeña. Esta es la quinta película de acción real de las princesas originales de la compañía, después de que Cenicienta, Bella, Yasmin y Mulan ya hayan sido representadas. La música, el punto fuerte de toda producción de la casa del ratón, tendrá canciones originales de la cinta de animación y algunas originales del genial Lin-Manuel Miranda, compositor del musical Hamilton.

Haley Bailey agradecía así todo el recorrido realizado en una publicación de Instagram en la que escribía: “y así … eso es un resumen después de hacer una audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de filmar una pandemia cuando cumplí 21 … finalmente lo hicimos … me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor … ha sido la experiencia más dura estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas / soledad, pero también sentir tanta libertad y perseverancia como he alcanzado el fin. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Estoy muy agradecida de tener personas tan encantadoras y talentosas en el elenco”.

Finalmente la actriz señalaba su impaciencia por que la cinta se estrenase y se despedía de Cerdeña. “No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (además de sudor de sangre y lágrimas) jajaja ¡Gracias Cerdeña por un final maravilloso! besos y abrazos”. La sirenita comenzará inmediatamente su postproducción, sin embargo todavía es algo pronto para conocer su fecha de estreno, aunque posiblemente llegue a finales de este 2021.