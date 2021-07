Estadounidenses podrán usar tercer género en solicitudes de pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos hace de los pasaportes del país norteamericano mucho más inclusivos. El 30 de junio, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que el Departamento está trabajando para agregar un tercer género.

Así se podrá agregar en las solicitudes la figura de un tercer género: personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género. Además, los estadounidenses podrán seleccionar por sí mismos “M” o “F” al solicitar un pasaporte sin tener que proporcionar un certificado médico si el género no coincide con su certificado de nacimiento, con efecto inmediato.

Esta es una victoria para los viajeros transgénero. Hasta el cambio reciente, las personas tenían que proporcionar la documentación de un médico que indicaba que habían completado una transición médica completa o que actualmente se estaban sometiendo a una, precisa AFAR.com

Los solicitantes también tendrán la opción de seleccionar un género que no sea masculino o femenino. Aunque aún se desconoce la fecha exacta de este cambio. «Estamos evaluando el mejor enfoque para lograr este objetivo», dijo Blinken en su declaración oficial.

“El proceso de agregar un marcador de género para personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a estos documentos es tecnológicamente complejo. Llevará tiempo para actualizaciones extensivas de los sistemas”, explicó.

La medida se propuso precisamente durante el mes del orgullo LGTB+.

En el mes de junio miles de personas alrededor del mundo se reunieron para celebrar la vida sin importar su orientación sexual. Dándose la apertura a tendencias sexuales de todo tipo.