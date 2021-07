Golden State Warriors armando un cambio por Damian Lillard

Según los informes, los Golden State Warriors se consideran un destino potencial para Damian Lillard si la estrella de los Portland Trail Blazers es cambiada en esta temporada baja de la NBA.

“Hacían una llamada y ya habían discutido internamente la idea, como estoy seguro de que la mayoría de los contendientes lo han hecho, considerando el creciente humo de Portland”, escribió Anthony Slater de The Athletic sobre los Warriors.

Lillard firmó con Portland hasta 2024-25, pero Chris Haynes de Yahoo Sports on NBA, informó en junio que la estrella podría forzar su salida a través de un intercambio. Según los informes, los 76ers de Filadelfia están “buscando” a Lillard, según J. Michael del Indianapolis Star.

The Warriors are willing to trade for Damian Lillard this offseason if the Blazers are looking to trade him pic.twitter.com/L1RB5wyjjt

— League Alerts (@LeagueAlerts) July 12, 2021