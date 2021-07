Guaidó: «No es momento de retroceder»

El líder opositor Juan Guaidó se dirigió al país este 12 de julio luego de los hechos ocurridos en horas de la mañana, donde resultó detenido el dirigente opositor Freddy Guevara, y una situación irregular con Juan Guaidó en el estacionamiento de su residencia.

“Perseguir, torturar y secuestrar” fueron las palabras de Guaidó en sus declaraciones la noche de este día. Se refirió así tras la detención que consideró arbitraria y que fue ejecutada por funcionarios de la administración de Nicolás Maduro contra contra Freddy Guevara, miembro del partido político Voluntad Popular.

Guaidó manifestó que esta es una nueva arremetida para excusarse de sus errores a lo largo del tiempo. Además aclaró que Guevara no tiene que ver con los hechos de la Cota 905, como lo afirmó a través de un comunicado el fiscal designado por la Constituyente chavista Tarek William Saab.

Asimismo indicó que «Maduro y su cúpula» tienen un proceso abierto en la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad y recordó que además se encuentra una misión técnica de la Unión Europea en Venezuela, para verificar si existen garantías electorales.

Guaidó sentenció que ante esta nueva acción, la alternativa democrática no se rendirá en la lucha para alcanzar la democracia de Venezuela “Recuerden que los delitos de lesa humanidad no se prescriben” dijo Guaidó

Durante su mensaje ratificó que no detendrá la lucha y el trabajo que se hace para lograr un Acuerdo de Salvación Nacional que aproxime una solución al conflicto que atraviesa el país.

“Nos mantenemos firmes, esa es nuestra bandera de lucha. Yo me mantengo firme por nuestro futuro, por el futuro de Venezuela. No es momento de retroceder, no es momento de miedo; es momento de estar más unidos y movilizados que nunca. Los disparos, las intimidaciones, las amenazas no nos van a detener, como no detuvieron a los vecinos que bajaron de sus apartamentos o los medios de comunicación que llegaron para informar al mundo lo que estaba ocurriendo”.

También denunció que en los videos de las cámaras de seguridad el sótano del edificio donde vive con su esposa y su hija de cuatro años, quedó grabado el momento en el que sujetos encapuchados y portando armas largas disparan para amedrentarlo a él y al equipo de trabajo. Dijo que en una de las vestimentas de uno de los sujetos estaban inscritas las siglas DIEP.

“Irrumpieron en la casa y dispararon. En el video se ve que accionaron un arma larga. ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el organismo que actuó?. Le recuerdo a los que sostienen al régimen que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Es la dictadura la que tiene hoy un proceso en la Corte Penal Internacional”.

Finalmente concluyó que el proceso continuará en las calles y señaló que este 13 de julio habrá sesión extraordinaria de la comisión delegada.

800 Noticias