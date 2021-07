Maduro no menciona detención de Guevara pero dice: “Hemos indultado a algunos que salen a pagar magnicidios”

Nicolás Maduro no mencionó este lunes al diputado electo en 2015, Freddy Guevara quien fue detenido más temprano, aunque indicó que “han indultado a algunos” que salieron a “pagar magnicidios”. Además Maduro reconoció que el grupo armado de la Cota 905 estaba “muy bien armado” y reiteró que eran “financiados por la derecha”.

“El Reino de Noruega viene promoviendo un diálogo en México, muy bien, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con quienes planifican asesinatos, magnicidios. O caminamos todos por la paz y democracia, o no hay posibilidad. Quieren disfrazarse de dialogantes y demócratas, y mañana Jorge Rodríguez presentará las pruebas en la mano de los que actuaron con estos grupos. Quieren disfrazarse de demócratas y dialogantes, y por abajo tienen el puñal para matar”, expresó Maduro con diputados de la AN/6D por VTV.

En ese sentido, no mencionó a Freddy Guevara y su detención, pero sostuvo que “para ir a México hemos exigido que EEUU y la UE levante todas las sanciones sobre Venezuela. Que todos los sectores reconozcan a las autoridades legítimas. Y tres, que todos los sectores renuncian a planes violentos y magnicidios. Las tres condiciones son justas. Estoy de acuerdo con la mesa de México y Noruega, pero debe haber una renuncia a la violencia. Algunos de estos sectores los hemos indultado, pero salen a la libertad y salen a buscar delincuentes, a pagar magnicidios y preparar asesinatos”.

“Iré a la mesa de negociación que me convoquen, no tengo prejuicios ni complejos. Estoy listo para hablar con todos. El segundo punto son los servicios públicos, me deben hacer llegar reclamos, críticas y soluciones para los temas de servicios públicos tan complejos. Tercer tema, el de la seguridad. Sobre la Cota 905, la crítica de Luis Parra tenía razón. Ya hoy tenemos todas las respuestas. Sabemos que un sector de la extrema derecha venezolana preparó, financió y armó a estas bandas de la Cota 905 y La Vega para llevar a cabo operaciones terroristas contra la población civil, y llevar un ataque contra instituciones políticas”, insistió.

Maduro aseveró, sin presentar pruebas, que los grupos armados “prepararon francotiradores que disparaban contra gente humilde, y esos son terroristas, asesinos, criminales. Primero entramos a La Vega y liberamos, banda financiada por la derecha extremista que ha financiado acciones violentas como el 30 de abril, lo de la Operación Gedeón. Tenían una jugada para manchar la celebración del 5 de Julio. El grupo tenían bazucas, AT4, fusiles, ametralladoras de la policía nacional de Colombia muy bien armado. Y los medios callados. Paramilitares colombianos estaban viviendo entre la Cota 905 y La Vega. Neutralizamos el ataque que tenían para el 5 de Julio, y luego querían salir a matar gente inocente. El 8 de julio decidimos en la madrugada que fueran todas nuestras fuerzas en un plan secreto para liberar a los barrios de la Cota 905 y sus barrios aledaños. Hubo combates extensos como una guerra. Me dicen 10 paramilitares colombianos abatidos”.

“Primera vez que conseguimos en un barrio un modelo de laboratorio para la producción de droga. Se creyeron Pablo Escobar Gaviria, pero el que se crea como él, va a terminar como Pablo Escobar, tendrá el mismo destino, no tengan duda de ello. El tema de la seguridad es muy importante para nosotros, garantizar la seguridad a pesar de las amenazas que hay”, agregó.

No me reuniré con extremistas que están pensando en matarme



Maduro señaló que desde el chavismo y la oposición “se están preparando para ir a las megaelecciones y que sea el pueblo quien decida. Estoy muy interesado en el éxito de esas elecciones, y la búsqueda de la paz y el camino para Venezuela. Los acuerdos firmados en la mesa de diálogo han fructificado. Hay nuevas garantías que vienen a reforzar el camino electoral, el camino pacífico. (…) La comisión de la UE venía diciendo que la ley de ciudades comunales venía a acabar con la democracia, que ignorancia la de ellos”.

“Le doy la más alta de las prioridades e importancia a las propuestas que ustedes hacen, diputados chavistas y opositores. Eso se perdió en 5 años donde llamaban a intervenciones extranjeras, con el Parlamento anterior se autodestruyó, pero este nuevo Parlamento ha llegado con nuevas fuerzas. Yo me nutro de la autocrítica, de la verdad, por eso estamos aquí. Algunas reuniones con la oposición ellos piden que no sean públicas. No le acepto invitación a los extremistas que están pensando en matarme”, acotó.

Nicolás Maduro aseveró que solo el diálogo y la paz “son el camino para Venezuela, el respeto y la tolerancia entre todos, y defender a Venezuela como un proyecto de todos, todas y de todes (sic). Hoy por hoy hay que darle más fuerza a la economía de la gente, a la economía social. La gente empezó a hacer cosas, algunos se burlaron que la gente hace tortas y trabaja. Estamos recuperando las industrias, la industria petroquímica. 80% de los alimentos que traíamos de afuera, ahora los producimos aquí en el país. Los bonos salvan la patria de las familias a final de mes. Se necesita ingresos nacionales para mejorar los salarios e ingresos de las familias. Venezuela está entre los intereses de los imperios del mundo. Todos los países del mundo importan combustible”.