México | San Miguel de Allende será sede de la sexta edición de Barra México

Todo está listo para la sexta edición de Barra México, el bar show más importante en Latinoamérica que impulsa la coctelería, bares, restaurantes y marcas destilados, vinos y productos de alto nivel. Se realizará por primera vez en la ciudad de San Miguel Allende del 26 al 30 de Agosto, bajo un nuevo formato dirigido a la industria de la hospitalidad, bebidas premium y amantes del buen beber.

Fundado por Ara Carvallo y Paula García, Barra México es el punto de encuentro en la región para conocer tendencias y reflexiones que vislumbran el futuro de la hospitalidad y la cultura del consumo de bebidas y alimentos.. Así como una plataforma para que los mejores bartenders de México y del mundo colaboren con marcas premium y hoteles, bares y restaurantes de la ciudad para ofrecer cinco días de inspiración, educación y experiencias multisensoriales.

Uno de los objetivos de esta sexta edición es reactivar el movimiento en centros de consumo, fomentar y educar sobre el consumo responsable, sin dejar atrás el objetivo educativo que siempre ha caracterizado al evento. Además, Barra México también trabajará en conjunto con aliados para posicionar a San Miguel de Allende como capital del fine drinking en el mundo.

Barra México 2021 ha sido diseñada para ser una experiencia diferente para visitantes, fine drinking lovers y profesionales de la industria que podrán descubrir productos exclusivos y novedades a tráves activaciones, área de degustaciones, talleres, seminarios, rutas de coctelería, música en vivo, cenas maridaje, catas y experiencias privadas con marcas nacionales e internacionales.

Del 26 al 30 de agosto se realizarán activaciones en más de 30 espacios de San Miguel de Allende (bares, restaurantes, terrazas, jardines, galerías de arte, cafeterías, tiendas y puntos de emblemáticos de la ciudad).

En tanto, del 27 al 29 de agosto, la Villa Barra México, que se localizará en el impresionante viñedo San Lucas, se convertirá en la sede principal y contará con la presencia de más de 100 marcas y ofrecerá 12 seminarios y catas. Este espacio también abrirá las puertas a una nueva e interesantes conversación sobre la cultura vinícola de San Miguel de Allende y Guanajuato, colocándolas como dignas representantes a nivel internacional.

Viñedos de San Lucas Hotel Boutique cuenta con amplias instalaciones: restaurantes, cancha de polo, taller de olivo, taller de lavanda y vinícola que remota la vocación guanajuatense por la elaboración y crianza del vino.

San Miguel de Allende Fue de la ciudad elegida por Barra México 2021 al reunir tradición, gastronomía, arte y arquitectura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008 y galardonada con diversos premios como Best City in the World 2018 & 2019por Travel + Leisure, Best Small City in the World 2017 & 2020 por Condé Nst Traveler Reader’s Choise Awards; Top 20 Destinations por Forbes Magazine y ser ganador de cuatro categorías de Food an Travel México Resiliencia 2020.

Barra México 2021 se llevará a cabo gracias al trabajo colaborativo de instituciones como el gobierno del estado de Guanajuato, Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Tequila casa Dragones, JAC Motors, Hielo Swiss Gourmet, Cava Sautto y Fifty Mils del hotel Four Seasons, quienes apoyan la reactivación económica del Bajío mexicano y de diversas industrias que unen esfuerzos para seguir adelante.

“El estado de Guanajuato se ha distinguido por ser sede de grandes eventos y destino predilecto por su diversidad turística, hospitalidad y magníficos escenarios. Los segmentos gastronómico , enoturístico y de destilados han tomado bastante auge en los últimos años, posicionando al estado como uno de los principales productores nacionales y generador de grandes historias para los visitantes; sin duda, Barra de México se convierte en un gran escaparate que proyectará a Guanajuato en un nicho específico al cual queremos llegar, demostrando que en el estado llevamos a cabo eventos de primer nivel que abonan a la reactivación económica, privilegiando la salud de los asistentes”, señaló Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del estado de Guanajuato.

En tanto, Laura Torres Septién – Torres, presidenta del Consejo Turístico de San Miguel de Allende, señaló que “San Miguel Allende, el Corazón de México, es el lugar que se caracteriza por ser sede de los mejores eventos, por eso Barra México nos eligió para llevar a cabo su sexta edición. Barra México será el complemento perfecto a la amplia oferta que tiene el destino como hoteles, restaurantes, experiencias de aventura, romance, cultura y mucho más, Por lo que invitamos a visitarnos y disfrutar de esta experiencia que no solo es para los aficionados a la coctelería sino para todos aquellos que quieran vivir algo distinto y único en Latinoamérica.

Barra México, líder mundial en sustentabilidad, inclusión y responsabilidad social.

Barra México es el primer evento Climate Positive de la industria, con lo que reafirma su compromiso para disminuir la huella de carbono. Debido a esto, se trabaja de la mano de Pronatura a través de la iniciativa Neutralízate, para compensar todas las emisiones de CO2 producidas durante la producción y como parte de la transportación de invitados al evento.

Todas las emisiones resultado de Barra México 2021 se cuantificarán y compensarán a través de la compra de certificados de captura de carbono destinados a la protección de los bosques en el estado de Oaxaca.

Por otra parte, la oferta gastronómica de la sexta edición de Barra México será plant-based, para minimizar el impacto en el medio ambiente de la producción cárnica, ya que es el segundo contribuyente del gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y es responsable de la extinción de varias especies animales en México, como el jaguar. Barra de México trabajará con una política estricta de reciclaje entre otras iniciativas para minimizar el impacto del evento.

Debido a lo anterior, uno de los principales patrocinadores de Barra México será JAC, empresa orgullosamente mexicana que distribuye vehículos de pasajeros y comerciales que se caracteriza por tener trenes motrices a combustión y ser 100% eléctricos.

Como parte de la responsabilidad social que distingue a Barra México, se promoverá el consumo responsable y se ofrecerá transportación gratuita a los asistentes de la Villa Barra México, todo bajo un estricto protocolo de seguridad covid para proteger la salud de los asistentes y de los habitantes de la ciudad.

Barra México, un evento inclusivo creado y liderado por mujeres y que trabaja con agencias lideradas por mujeres, también ofrece empleo a personas con discapacidad en colaboración con World Meetings Forum (WMF) Foundation. Además de asegurar y proteger a los asistentes de la comunidad LGBTTTIQ+, teniendo como prioridad el desarrollo de un evento inclusivo para todos y reconociendo su gran rol en progreso de la industria.

En definitiva, Barra México y el gobierno del estado de Guanajuato unirán esfuerzos, pasión y profesionalismo para ofrecer experiencias únicas que contribuirán a la reactivación de la economía y al posicionamiento de México como país de vanguardia. #BarraMéxico2021 #TheBarOfTheFuture

Acerca de Barra México

Barra México es el bar show más importante en Latinoamérica, el cual impulsa la coctelería, bares restaurantes y marcas de destilados, vinos y cervezas de alto nivel. Fundado por Ara Carvallo y Paula García en 2015, se ha convertido en un punto de referencia para los fine driks lovers que buscan tendencias, así como participar en reflexiones que vislumbran el futuro d ela hospitalidad y la cultura del consumo de bebidas y alimentos..

Además de estar posicionada como una gran plataforma de networking, Barra México es conocida como el primer evento Climate Positive de la industria, con lo que reafirma su compromiso con la disminución de la huella de carbono de cada edición, llevando a cabo estrictas políticas de reciclaje y libre de utilización de plásticos de un solo uso. A su vez, es un evento inclusivo liderado por mujeres y que trabaja con agencias lideradas por mujeres; que ofrece empleo a personas con discapacidad en colaboración con World Meetings Forum (WMF) Foundation, además de apoyar, asegurar y proteger a los asistentes de la comunidad LGBTTTIQ+. Para más información, visita: barramexico.com FB.com/BarraMexico IG.com/BarraMexico