Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 13 de julio

El Horóscopo de este martes 13 de julio del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

El momento de echar raíces se acerca, eres muy territorial y siempre procuras a los tuyos. Tu gran virtud es que eres buen proveedor del hogar. Este martes estarás de suerte, así que déjate guiar por tu instinto y sácale provecho a esta situación. Recuerda que siempre, las cuestiones del hogar serán tu fortaleza. Aprovéchalo.

Tauro

Eres muy bueno para hacer dinero, tu facilidad te hace la primera opción para administrar un negocio. Pero si decides emprender por tu cuenta, trata de tener un socio para que se equilibre la balanza. Eres sumamente espiritual Tauro, trata de acercarte y aléjate de los vicios. Acostúmbrate a verte primero a ti, en lugar de a los demás.

Géminis

Te relacionas fácilmente y buscas llevar a cabo la conquista de una pareja. Deja los celos, eso siempre será un problema en tus relaciones. Te va llegar un dinero extra, vístete de amarillo para que no se detenga, vienen progresos en cuestiones de trabajo, trata de poner atención.

Cáncer

Dale prioridad a tus planes y no dejes que lo que digan de ti te afecte. Aprende a distinguir las cosas que no tienen importancia en tu vida.. Las cartas dicen que es momento de hacer algo grande en tu vida. Los juegos de azar están de tu lado, trata de usar el color azul de aquí al jueves para sanar tu economía. La estabilidad está llegando a tu vida, ten paciencia.

Leo

Tu mejor época se aproxima junto con tu cumpleaños, es tiempo de crecimiento. Debes cerrar tus círculos sociales de esa gente que solo te usa para sacar provecho. Llegó el momento de solucionar los problemas legales. Este martes puede ser el día que llegue esa ansiada resolución. Sigue estudiando para prosperar.

Virgo

Pide que se te dará. Las cartas más importantes del Tarot están saliendo a tu favor, ya sea trabajo, suerte, amor o escuela, es un buen momento de ejecutar esos planes que tanto deseas. Mueve las energías estancadas, haz una dieta, toma mucha agua y que te den los rayos del sol en la mañana.

Libra

Es tiempo de conocer el mundo, de moverte, viajar, de cambiar de casa. Sé que te cuesta moverte pero, para crecer deberás hacerlo, tu pareja seguirá tus pasos y podrán avanzar ambos. No digas ninguno de tus planes. Checa tu presión y cuida lo que comes.

Escorpión

Llevas la fuerza por dentro, no tengas miedo. Sé que tu carácter no te ayuda, pero es momento de empezar a dejar todo eso atrás. Este martes será una nueva etapa en tu vida, pareja estable, hogar o negocio, serán los pendientes que se tendrás por terminar. No dejes nada a medias. Trata de salir un poco esta semana.

Sagitario

Son tiempos de cambios positivos, tu forma de pensar debe estar tomando energías positivas para crecer esta semana. Disfruta tu vida y vive día a día; eres inteligente y sabes hacerlo. Llevar a cabo el sueño que deseas, es momento de seguirte preparando y continua con el ejercicio, evita la flojera. Un viaje se aproxima así que deberás estar en forma. Usa colores fuertes, amarillo, naranja y rojo.

Capricornio

La templanza tiene que llegar a ti, calma que las cosas se resolverán. Eres uno de los signos más explosivos del zodiaco, trata de tener cuidado con esa situación por que este martes será tu mejor día del mes. No le temas a la fecha, pues es un día de mucha abundancia, avanza y creé en ti.

Acuario

La luz se está viendo al final del túnel. Cuídate de las ofertas engañosas, por que alguien necesitará de ti y deberás estar para esa persona. Lo que necesitas está en ti, deja de buscar en otras personas y verás que la mitad de tus problemas se resuelven. Lo primero eres tú.

Piscis

La fortuna está rondándote, no te sabotees tu mismo. Piensa positivo, viene una semana de mucho trabajo con dos golpes de suerte. Trata de poner atención, es momento de una nueva etapa en todo sentido. Pide que llegue a ti la renovación total y decirle sí a la vida. Un amor del pasado vuelve a tu vida, pero te recomiendo que conozcas gente nueva.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial