Sixers escuchan ofertas y le ponen precio a Ben Simmons

El equipo de Philadelphia Sixers, han estado abiertos y disponible para tener y ofertas sobre su jugador estrella Ben Simmons para la siguiente temporada en la NBA.

Según Shams Cahrna, los Sixers dejaron claro que están detrás de un jugador estrella para cambiarlo peso a peso por Ben Simmons, ademas, están abiertos a cualquier conversación.

Philadelphia Sixers es un equipo que cuenta con un jugador bien comercial, ya que cuenta con un gran potencial como jugador dentro de la cancha en la NBA con unas grandes habilidades y control de nuevo como lo es Ben Simmons.

Ben Simmons a pesar de qué tuvo una temporada hay unos playoffs horribles por así decirlo todos los jugadores y los equipos saben la capacidad de este jugador y por eso es que hay múltiples jugadores y múltiples equipo que están ansiosos de tenerlo en su equipo en la NBA.

Aquí el dato:

Los 76ers de Filadelfia han abierto conversaciones comerciales en torno al tres veces All-Star Ben Simmons y se han comprometido con los equipos.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2021