Adriana Azzi: Horóscopo del 14 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 14 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 682

Ten cuidado con los negocios en este dia. Aléjate de chismes de pasillos con personas cercanas. Muchas personas a tu lado en una reunión por algo que te concierne debes asistir. Cierras un ciclo e inicias otro. Escucha tu intuición. Sueños que se hace realidad. Cambios necesarios.

Trabajo: Debes cumplir con tus responsabilidades. Buenas energías en este dia ya que hay logros.

Salud: Dolor en una rodilla.

Amor: debes hacer un poco de ejercicios con tu pareja. Ten calma y se activa los logros. Consigues lo que quieres en el amor.

Parejas: Una gran alegría de personas queridas que llegan a tu casa. Algo con una entrevista.

Solteros: Deja el miedo sigue adelante con todo lo que estás haciendo. Reunión importante.

Mujer: Salidas nocturnas. Diversión y cambios. Inicias algo con régimen de dietas y caminatas.

Hombre: Asiste a una charla con personas importantes del tema que quieres saber. Paseos nocturnos.

Consejo: Hazte una limpieza con una vela morada.

Tauro

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 824

Vences obstáculo pero cuidado y precaución cono haces las cosas. Nuevos pensamientos que tienes. No discutas en tu entorno. Caminos abiertos en lo que quieres o haces. Lo negativo sale de tu camino. Mucho movimiento en lo que estás haciendo. Cuidado con decisiones apresuradas. Energías.

Trabajo: Se optimista en lo que estás buscando. Estas en la espera de un empleo. Se positivo (a).

Salud: Hacer chequeo de rutina.

Amor: Una mujer pendiente de ti por lo que siente. y todo lo pones en orden. Firmas de compromiso.

Parejas: Algo que se termina y te sentirás muy feliz. Las cosas cambian a tu favor. Alguien se va de tu lado.

Solteros: Debes soltar y dejar el pasado. Nuevas aventuras. Cambios de fechas. Cuidado con un hombre recién conocido.

Mujer: Nuevas aperturas en tu camino. Fertilidad en la familia o eres tú. Mujer que habla contigo.

Hombre: Hijos que necesitan de ti. Una nueva ilusión. Se descubre algo de ti y tendrás que enfrentar.

Consejo: Se mas comprensivo (a) con otros.

Géminis

Palabra clave: Futuro.

Número de suerte: 761

Tristeza a tu lado que debes alejar. Nuevas proyecciones. Algo que llega a tu favor con buenas energías. Un nuevo ciclo en tu vida. Alguien conocido que te pide ayuda. Mujer amiga con problema judicial. La estrella te acompaña en este dia y debes hacer muchas oraciones y bendición.

Trabajo: Se libre en lo que quieres. Una nueva relación laboral que te favorece. Cambios en tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: llego la calma. Una nueva relación. Algo sale de tu vida que es muy negativo.

Parejas: Salidas de tu casa. Hay algo que no quieres volver. Tu familia te necesita. Algo con un extraño.

Solteros: Pierdes a una persona importante de tu vida. Algo con la fecha 21 que será muy importante.

Mujer: Algo que no entiendes se aclara en tu vida. Nuevos momentos en tu vida. Un nuevo negocio.

Hombre: Alegrías y celebraciones. Viajes con la familia donde todo se aclara. Ritual con esencias dulces y flores amarilla.

Consejo: Aléjate de las tristeza. Valora tus pertenencias.

Cancer

Palabra clave: Aprender.

Número de suerte: 782

Mucho movimiento en este dia. Olvida ese pasado que te atormenta. Personas que piensan mucho en ti. Una nueva relación económica. Aleja esa persona pesada en tu entorno. Controla las dudas. Alguien conocido que te propone un empleo. Preocupación por lo que vives en tu dia a dia.

Trabajo: Debes cumplir tus compromisos. Hoy entregas algo importante en tu trabajo.

Salud: Indigestión.

Amor: Salidas nocturnas con tu pareja o amigos. Algo que tienes escondido sale a la luz pública.

Parejas: Cambios en tu sentimientos que trae problemas. Niños que exigen algo que le ofrecieron.

Solteros: Te invitaran a una salida especial. No escondas tus sentimientos. Debes pensar más en ti mismo.

Mujer: Algo con una entrevista que te hacen. Llegas a una meta y un final donde el triunfo de lo que sea esta en tus manos.

Hombre: Deja el miedo adelante vencelo. Debes reconocer el trabajo o lo que hace cada quien.

Consejo: Ordena lo que haces en tu vida y casa.

Leo

Palabra clave: Historia.

Número de suerte: 098

Escucha a personas muy sabias que están a tu lado. Algo con una entrega de tesis que debes hacer. La responsabilidad es importante. Personas cerca de ti. Ten seguridad en lo que haces a diario. Nuevos proyectos que cumples. Nuevas ideas en un negocio. Límpiate en lo espiritual necesario.

Trabajo: Decisiones apresurada que no te conviene. No salgas tan tarde de tu sitio de trabajo.

Salud: Revisar la circulación.

Amor: Deberás elegir en varias situaciones y te sientes confundido (a). Aclara las cosas pon todo en su lugar.

Parejas: Debes hacer algo que te pidieron debes escuchar un poco más. Estudios que inicias.

Solteros: No cometas los errores del pasado. Debes respetar los compromisos. Deja de volar pon los pies en la tierra.

Mujer: Debes enfrentar tus miedos. Tendrás que revisar un sótano o sitio con corotos viejos. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: estarás trabajando con personas adultas. No maltrates a quien te quiere. Disfruta el dia.

Consejo: Cuidado con las decisiones que debes hacer.

Virgo

Palabra clave: Mover.

Número de suerte: 501

Nada apresurado conviene. Deja las dudas o miedos. Caminos abiertos en todo lo que buscas. Nuevas oportunidades. Nacimiento con alegría. La suerte de tu lado. Nuevos ofrecimientos en lo laboral. Compromiso que deberás asumir. No escuches comentarios destructivos. Escucha a dios.

Trabajo: Pon en movimiento todo en tu oficina. Lo que es tuyo llega. Ten calma en lo que trabajas o quieres.

Salud: Te sientes sin fuerza. Busca ayuda.

Amor: nuevas fechas. Algo que vendes, nuevas sorpresas. Cambios. Gastos con muebles o un terreno.

Parejas: Reuniones en familias para llegar acuerdos con la venta de una vivienda. Ten claro lo que quieres.

Solteros: El amor en tu vida con nuevas experiencia. Le pedirás algo especial a alguien.

Mujer: Pendiente con personas que recién conocida. Estás en la lucha de algo que quieres.

Hombre: Dolores en las piernas. Ten calma no discutas tanto. Alegrías y cambios.

Consejo: Ten fe y mantente firme en lo que haces.

Libra

Palabra clave: Librar.

Número de suerte: 883

Piensa bien lo que vas hacer en lo laboral. Buenas noticias en un nuevo empleo. No firmes algo si no estás seguro (a). Pendiente con tus hijos o tu familia necesitan de ti. Sale el sol en tu camino adelante no te detengas. Nuevas noticias positivas. Llega el amor a tu vida.

Trabajo: Te invitan a una reunión donde te dan una sorpresa en cambio de oficina. Buenas energías en lo laboral.

Salud: Cansancio.

Amor: No permitas que personas traicioneras te perturben. Algo con fotos que te trae alegrías.

Parejas: Resultados de una reunión que tuviste en la familia. Cuidado con las decisiones que tomas apresuradas.

Solteros: Ponte de acuerdo para un Viajes de ida y vuelta. Cambios en tu cuarto necesarios.

Mujer: Cancelas un dinero por un amigo. No te separes de una persona que te protege que es de mal carácter.

Hombre: Ayuda al que puedas.

Consejo: Haz el cambio que necesitas para logros.

Escorpio

Palabra clave: Querer.

Número de suerte: 771

Cambios en tu vida que te atormentan. Cuídate un poco más baja el estrés. Alguien del pasado en lo laboral que te busca. No sabes qué hacer con algo que te ofrecen. Nuevos camino con una persona conocida. Nuevas ideas para un viaje que quieres hacer. Caminos abiertos para un cambio.

Trabajo: Debes activar tus ideas. No te achicopales adelante levántate. Te ofrecen un cargo en una oficina nueva.

Salud: Malestar general.

Amor: Alegrías y firmas. El amor llega aunque te cueste aceptarlo pero es. Ten claro lo que quieres.

Parejas: No te unas a personas conflictivas y negativas. Conflictos o peleas no te enganches en el pasado ve el futuro.

Solteros: Nuevos inicios. Personas jefes que te ofrece algo positivo. Solucionas algo en tribunal.

Mujer: No cometas los errores del pasado. Cama caliente. Disfrute. Conquistas un éxito. La familia te necesita.

Hombre: celebraciones. No te sientas culpable de las cosas de los demás. Hijo que te necesita.

Consejo: No hagas nada por obligación.

Sagitario

Palabra clave: Tristeza.

Número de suerte: 501

Organiza tus ideas. Debes estar claro (a) en las cosas. Debes pensar mucho una relación que vives. Algo con embarazo que te da mucha alegría. Familiares que están en el extranjero que te piensan. Nuevos sacrificios. Gastos que debes hacer necesario en la familia. Te alejas de un lugar.

Trabajo: Deja las dudas de donde trabajas. Cumple con tus responsabilidades.

Salud: Estrés.

Amor: Estás activando una energía positivas en tu vida. El amor se activa deja la rutina. Cambio en lo que haces.

Parejas: Ayuda al que pueda. Estarás disfrutando con tu pareja en sitio de muchas personas y música.

Solteros: Mujer exotérica que te da una información importante. Te regresas a un lugar que dejaste.

Mujer: Asistes a una entrevista exclusiva. Hecho importante en sitio de mucho frío. No compares a ninguna persona.

Hombre: Cumple con tus obligaciones. Buscaras ayuda en una mujer que tiene poder. Cuidado en quien crees.

Consejo: Ten confianza en ti, necesario. Haz meditación.

Capricornio

Palabra clave: Riqueza.

Número de suerte: 207

No haga tantas cosas a la vez. Ten calma en lo que haces. Ordena lo que debes hacer cada dia. Buenas energías en este dia ya que hay un ofrecimiento con buenas pro. No te sientas triste. Aléjate de personas negativas. Un amor que llega a tu vida inesperado. Mucha luz en este dia.

Trabajo: Te ofrecen un nuevo empleo. Cuidado con personas envidiosas en tu entorno. Hombre que te busca.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Sales de viaje por nuevos negocios o cumplir con algo. Intrigas. Nuevas preocupaciones.

Parejas: Discutes por molestia de ruidos. Debes hablar con un jefe o familiar dueño de algo.

Solteros: Noticias por algo que se te perdió. Te dan nuevas responsabilidades. Algo con importaciones que debes atender.

Mujer: debes mantener la armonía en tu familia. Te invitaran a una entrevista donde serás importante.

Hombre: Escucha consejo de personas más adulta que tú. Nuevos encuentros con compañero.

Consejo: Hazte una limpieza espiritual con una vela blanca.

Acuario

Palabra clave: Orar.

Número de suerte: 729

Firmas y logros que se hace por una venta o inversión. Pensamientos de viaje para otro país. Ten calma y cuidado con decisiones apresuradas. Recibes un regalo inesperado. Invitación a una fiesta. Cambio en una fecha de un negocio. Ten calma que todo llega. No discutas en tu comunidad.

Trabajo: Debes esperar por un ofrecimiento que te hacen. Pendiente de amiga que te da buenas ideas en lo económico.

Salud: Dolores en las piernas por varices.

Amor: No permitas que otros digan lo que tienes que hacer. Cambios en la prosperidad. Llegan cosas rápidas.

Parejas: Estarás disfrutando la vida con amigos y familiares pero estarás muy contento con quien estas.

Solteros: invitación a una celebración de boda. Te sentirás muy feliz en casa de noche. Una inestabilidad.

Mujer: Gastos que debes controlar. No digas lo que haces y respeta los secretos. Hecho curioso con Ángel.

Hombre: Estarás en una elección donde serás protagonista. Algo con un perro. Cambios de ropa.

Consejo: No digas no, sin saber que te ofrecen.

Piscis

Palabra clave: Bendecir.

Número de suerte: 845

Pendiente con hijo que no escucha lo que le dices. Nuevas ideas en lo laboral. Ten paciencia en tu casa. Llamada telefónica con buenas noticias. Cierras un ciclo e inicias otra. Arreglos de documento que solucionas. Sal a la calle no te quedes encerrado. Compra de bienes. Pídeles a tus santos.

Trabajo: Recibes un mensaje importante por negocio del extranjero. Compras en tu oficina.

Salud: Pendiente con exámenes.

Amor: Alegrías mucha bendiciones, llega el amor a tu vida no lo dejes pasar. Celebraciones cambios.

Parejas: Decisiones que debes tomar. Pérdidas económicas por gastos de más. Te ayudan en negocio.

Solteros: Tendrás tranquilidad y cambios positivos. No estás claro en el amor o la pareja que está contigo.

Mujer: Logras tener el equipo que quieres. Debes respetar las decisiones de otros. Buena noticias.

Hombre: Logros y triunfos. Tienes en tus manos el mundo. Hay cosas que no puedes hacer. Pendiente con las deudas.

Consejo: Hoy, día importante por decisiones. Ánimo.

