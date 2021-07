Así se preparó Luka Doncic para la 2k22 de la NBA

En este artículo estaremos viendo como se preparó el jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic para algunas tomas de la 2k22 de la NBA.

Luka Doncic la verdad es que parece un gran actor, ya que demostró mucha seguridad para las tomas y las escenas del video juego de la NBA.



El base Luka Doncic realizo tomas con un traje bien llamativo realizando algunas escenas de varios, disparaos de muchas partes de la cancha.

Aquí el video:

Some behind-the-scenes action of @luka7doncic prepping for #NBA2K22. 🔥

(🎥: @dallasmavs) pic.twitter.com/eosp25ET1n

— theScore (@theScore) July 14, 2021