Caraqueño prepara las empanadas venezolanas que aman en Inglaterra

Caracas.- Empanading (@Empanading.uk) es el nombre de un emprendimiento gastronómico en Manchester, Inglaterra, que ofrece las mejores empanadas venezolanas acompañadas de la experiencia de disfrutar del sabor caribeño.

El caraqueño Álvaro Aníbal Gómez, de 39 años, contó a El Pitazo que decidió emprender aprovechando la pasión que siempre ha sentido hacia la cocina y la necesidad, como padre soltero, de generar ingresos durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19.

«Empanading nace en septiembre de 2020 por la mezcla de varios factores: ser padre soltero y no poder continuar en un empleo por estar totalmente a cargo de una niña pequeña; la pandemia y el encierro obligatorio durante meses; y el hecho de que a mí ne gusta mucho cocinar. Aquí hay muchos emprendimientos venezolanos, pero no vendemos solo gastronomía, si no la experiencia de lo que los venezolanos comemos en la playa», explica el venezolano.

Alvaro, quien es ingeniero electrónico graduado en la Universidad Simón Bolívar (USB), decidió emigrar en 2017 junto con quien para la fecha era su esposa e hija ante el comienzo de la crisis económica y social en Venezuela. «Decidimos venirnos a Inglaterra después de estudiar varios países. Reino Unido era la mejor opción por la calidad de vida, educación y oportunidad de crecimiento económico, además ya dominábamos el idioma. Mi exesposa tenía nacionalidad italiana, por lo que obtuve visa familiar y residencia británica«, dice.

Actualmente se trata de un emprendimiento que es llevado desde el hogar, pero Álvaro poco a poco busca surgir para abrir su propio local ambientado en el caribe venezolano, haciendo alusión a lugares icónicos como Margartia, Choroní y Morrocoy.

El venezolano explica que los ingleses tienen la idea de que la comida caribeña procede únicamente de la cultura jamaiquina, por lo que él decidió ofrecer comida desde el punto de vista venezolano. En su menú ofrecen empanadas, patacones, parrillas, tostones y tequeños.

«Los platillos estrella son las empanadas de carne mechada, las de pescado, que aunque son hechas con bacalao, nos hemos acercado bastante al sabor del cazón; la parrilla mixta, la cachapa de queso de mano y el patacón de pabellón (…) Mi público principal se compone de europeos, la recepción ha sido maravillosa. Tengo muchos clientes recurrentes que viven en Manchester y en ciudades cercanas como Leeds, Liverpool y Sheffield; también llegan algunos curiosos que quieren probar algo diferente», contó.

