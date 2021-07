Comercio no priorizado puede abrir durante esta semana radical en Carúpano

1229710

Carúpano.- La Alcaldía del municipio Bermúdez, estado Sucre, flexibilizó las medidas contra el COVID-19 desde este lunes 12 de julio permitiendo abrir a los establecimientos comerciales priorizados y no priorizados en un horario entre las 6:30 am hasta las 2:00 pm.

La información se conoció mediante un comunicado difundido en redes sociales por la coordinación de Seguridad Ciudadana de Bermúdez, en el que se extiende el horario de trabajo a establecimientos priorizados y no priorizados como: peluquerías, librerías, zapaterías, mueblerías, tiendas de ropas y calzados.

«Hoy lunes por instrucciones de la ciudadana alcaldesa profesora Nircia Villegas, a través de la Superintendencia municipal de Administración Tributaria se extiende el horario de los establecimientos priorizados así como de los no priorizados, con el horario de 06:30 am hasta las 02:00 pm. Esto con la finalidad de seguir avanzando en el compromiso del pueblo”, se lee en el comunicado, en el que no queda claro si la medida sólo será por esta semana.

La noticia entre los dueños de establecimientos comerciales se supo pasada las 10:00 am de este lunes y por eso, no muchos abrieron sus puertas. Sin embargo, este martes 13 todos los comercios del renglón no priorizado pudieron hacerlo.

Un comerciante árabe, quien prefirió no identificarse por temor a las acciones del gobierno, indicó a El Pitazo que funcionarios del gobierno municipal supervisaron este lunes los comercios no priorizados y les indicaron que podían abrir al público durante toda esta semana.

“Los funcionarios de la alcaldía nos advirtieron que tenemos que mantener la medidas de bioseguridad. Supuestamente, la excepción es realizada por la alcaldesa de Carúpano (Nircia Villegas), porque este domingo (18 de julio) se celebra el Día del Niño. Ojalá no sea parte de una campaña política”, expresó.

La medida contradice a la ratificación de la cuarentena radical hecha el pasado domingo 11, por el gobernante Nicolás Maduro durante la transmisión del balance semanal sobre el COVID-19 donde dijo que desde el lunes 12 de julio y hasta el domingo 18 es semana radical.

Pero también se realiza en un momento cuando Carúpano solo reporta un paciente activo de los 125 que están activos en el estado Sucre, que hasta este 12 de julio acumula 5.252 casos con 188 muertos y 4939 recuperados.

