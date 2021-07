El PP pide al Gobierno de España que condene «dictadura cubana»e impulse transición democrática.

ABC El PP pide al Gobierno que condene la dictadura cubana y exija la liberación de la corresponsal de ABC detenida

l Partido Popular (PP) se ha volcado este miércoles, un día más, en exigir una salida democrática a la represión con la que ha respondido el Gobierno cubano a las protestas que se suceden desde el domingo. «Repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada por decirlo, es lo mismo que haría cualquier demócrata», ha dicho esta tarde Pablo Casado en Melilla, dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita a la ciudad autónoma.

Pero los populares no se quedan en las declaraciones -a lo largo del día han sido muchos los portavoces que han reclamado libertad para los cubanos-, y han pasado a la acción parlamentaria. El grupo en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja para instar al Gobierno a actuar y a salir de la ambigüedad con la que ha afrontado hasta ahora la situación en Cuba.

Mientras Unidas Podemos niega siquiera que Cuba sea una dictadura, desde la rama socialista del Ejecutivo se evita la confrontación y se esquiva la catalogación. «Creo que no es productivo calificar las cosas. Me parece que no aporta valor añadido», ha dicho esta mañana la ahora vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ha recibido la respuesta del popular Teodoro García Egea vía Twitter: «La moderación consiste en insultar al PP y a los que les han votado mientras se evita molestar a la dictadura cubana. Manual sanchista de prácticas comunicativas».

En la proposición no de ley -iniciativa no vinculante que lanza una petición al Gobierno-, los populares solicitan su respaldo al Congreso para instar al Ejecutivo a «condenar la dictadura y la represión a la que somete al pueblo de Cuba», así como a «exigir la liberación de todos los presos políticos y periodistas encarcelados como es el caso de la corresponsal de ABC Camila Acosta». A esta última, con quien se ha solidarizado el PP, la menciona dos veces en su exposición de motivos como un ejemplo de los «ataques» a la libertad perpetrados por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Transición a la democracia

El PP solicita además que se apoye desde la Embajada de España en La Habana a las fuerzas democratizadoras, que se invite en las recepciones oficiales de la Embajada a «miembros de la oposición democrática» o que se mantengan encuentros con esa oposición en las visitas oficiales a la isla. Especialmente importante es, para los populares, que España promueva una posición única de la Unión Europea para «impulsar una transición pacífica a la democracia». También, insta a sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Cuba «cumpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en particular con el derecho a la protesta».

fuente ABC