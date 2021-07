Freddy Guevara nunca recibió un papel sobre el indulto, afirmó su padre

Luego de la detención del dirigente político Freddy Guevara, su padre afirma que aún desconocer su paradero. Asegura que lo único que sabe del caso es lo que dice en el comunicado que emitió el Fiscal General de la ANC de Nicolás Maduro, y que por demás calificó como escueto el escrito donde informan que van a iniciar una investigación.

Freddy Guevara padre, en entrevista con Román Lozinski recalcó que esta situación es «una loquera, yo no se cómo hay venezolanos que puedan dormir tranquilos porque, esto que me está pasando a mi, le puede pasar cualquier venezolano y yo no se si realmente el pueblo venezolano tiene conciencia de la gravedad del hecho».

Aseguró Guevara que el sentimiento que tiene ahora, como padre de familia, muchos otros lo han sentido, además de los mas de 300 presos políticos civiles y militares que hay en el país. «Y los acusan de las mismas cosas porque todos son terroristas, todos son traidores a la patria. Es una loquera».

Comentó que tuvo la oportunidad de hablar con Omar Mora, abogado defensor del diputado de la AN/2015, y afirmó que fueron a la sede del Sebin «para ver si nos daban información para saber el paradero de Freddy y no nos atendieron. Ni siquiera tuvieron la dignidad de darnos una respuesta para hacer saber a un padre preocupado que se llevaron a su hijo porque lo único que sé es que se lo llevó el Sebin».

Destacó que Freddy Guevara nunca recibió algo por escrito para informar que estaba indultado de los delitos que se le acusaban. «Nunca lo recibió», afirmó.

Freddy sabia que estaba expuesto, afirma su padre y en vista de esa amenaza, habían discutido en familia la posibilidad de que se fuera del país. «No te lo voy a negar, muchos en la familia queríamos que se fuera, creo que todos en la familia queríamos que se fuera porque sabíamos el riesgo que estaba corriendo» acotó.

Destacó que han sido motivos de desesperación para muchas familias, la situación que viven debido a las persecuciones políticas. «Su mamá y su hermana están fuera huyendo de esto. Querían que Freddy se fuera y con mas razón le decían que tenía un lugar a donde llegar» y acotó que su hijo siempre se negó a huir porque afirmaba que «afuera hay mucha gente luchando por Venezuela, pero aquí tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar la cara y prefiero quedarme aquí».

Además, reseñó que Freddy decidió quedarse «y lo hizo por mi, por ti, porque eso que tu me cuentas que no puedes decir algunas cosas y que yo tengo cohibirme de decir algunas cosas, de manifestar mi malestar de no poder decir algunas cosas, de decir abiertamente como me siento. Por eso se decidió quedar Freddy».

Además, se afirmó no saber cómo pueden haber venezolanos que crean todavía en esta situación «en esta farsa que estamos viviendo, como pueden haber venezolanos que unas elecciones con estas mismas autoridades van a dar seguridad de que esto no vuelva a suceder. Es que esto va a suceder siempre y cuando estas personas estén en el poder entonces va a seguir pasando».